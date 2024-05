A idosa agredida por um homem em situação de rua no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, se pronunciou sobre o caso na manhã desta terça-feira (28). Ornélia Aurora, de 77 anos, foi covardemente empurrada e jogada no chão por um homem na rua Gustavo Sampaio, na manhã de sábado (25).

“Estou nervosa. Não entendo mais nada, não sei o que está acontecendo. Estou muito mal, com dor no corpo e na cabeça”, disse à TV Globo, na manhã desta terça (28).

A mulher foi agredida ao se negar a dar esmola ao homem. Ele foi detido por agentes do Programa Bairro Presente.

O agressor foi localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo à Praça do Lido. Ele foi autuado por agressão e liberado.

Há um ano, a aposentada Alair Barbosa, de 72 anos, foi empurrada no calçadão de Copacabana depois de ter o cordão roubado. Ela morreu no hospital, após ficar internada devido a um traumatismo craniano.