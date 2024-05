CORREIO BRAZILIENSE

A advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, que está desaparecida desde 29 de fevereiro, teria um envolvimento romântico com Lourival Correa Netto Fadiga, que está preso sob suspeita de ter orquestrado o sequestro de Anic.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Lourival, mentor do crime, era funcionário da família há aproximadamente três anos e se apresentou como policial federal sem ser. Ele atuava como segurança pessoal dos familiares de Anic, incluindo o marido dela Benjamin Cordeiro Herdy, além de ter acesso irrestrito a cartões de crédito e às respectivas senhas.

Leia também: Bebê é envenenado e encontrado em freezer, e mãe é suspeita



De acordo com o relatório das investigações, obtidos pelo portal UOL, Anic e Lourival teriam um relacionamento e a vítima teria sido sequestrada depois de ser atraída pelo suspeito.

O caso ocorreu em 29 de fevereiro. Na data, Anic foi ao Shopping Pátio Petrópolis e deixou o carro com as chaves dentro do estacionamento e depois entrou no carro com Lourival. Anic foi vista pela última vez em câmeras de segurança que a mostram andando pela calçada depois de deixar o shopping.

"A linha de investigação da Promotoria de Justiça e da 105ª Delegacia de Polícia aponta para suspeitas de que a vítima sequestrada foi assassinada pelo grupo e teve seu cadáver ocultado, motivo pelo qual as investigações prosseguirão em procedimento investigatório criminal próprio. Também há indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que serão devidamente apurados", cita o MPRJ.

O caso



Anic despareceu em 29 de fevereiro, mas o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil apenas no dia 14 de março. "A ideia de não levar os fatos ao conhecimento das autoridades locais partiu do próprio funcionário das vítimas, retardando o início das investigações", pontua o MPRJ.

O marido da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy, é herdeiro de uma fortuna no Rio de Janeiro e pagou um resgate de aproximadamente R$ 4,6 milhões para libertar a mulher, o que, no entanto, não ocorreu até o momento.

No dia do pagamento do resgate, o grupo criminoso adquiriu um veículo de luxo, avaliado em RS 500 mil, pagos em espécie. Além do veículo, também foram comprados uma motocicleta e 950 celulares. A denúncia também ressalta que o marido da mulher desaparecida realizou mais de quarenta transferências bancárias por orientação de Lourival.