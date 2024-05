FOLHAPRESS - Em email encaminhado a sindicatos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos rechaçou dar continuidade às negociações por reajuste salarial dos professores federais, atualmente em greve, e exigiu a assinatura de um acordo até segunda-feira (27/5).





"O governo apresentou sua proposta final, [...] não restando, portanto, margem para a recepção de novas contrapropostas", escreveu a pasta na mensagem distribuída na terça-feira (21/5). Foi uma resposta ao Andes (Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior), que na segunda (20/5) decidiu manter a paralisação.

A proposta citada pelo ministério, enviada no dia 15, prevê reajuste de 4,5% ao ano para 2025 e 2026. Os servidores, porém, pedem aumento já a partir deste ano. A categoria pede readequação de 7,06% em 2024, de 9% em janeiro de 2025, e de 5,16% para 2026.





Em nota, o Ministério da Educação (MEC) afirmou estar sempre aberto ao diálogo, franco e respeitoso, pela valorização dos servidores.





A postura da gestão Lula (PT), contudo, tem irritado os grevistas. "O governo federal expressa, com essa mensagem [do Ministério da Gestão], uma imensa intransigência com o processo negocial, para além de um desrespeito com a dinâmica grevista", disse Gustavo Seferian, presidente do Andes.





"Nós queremos negociar, e caso a base da categoria entenda por apresentar uma nova contraproposta, será essa nossa ação no dia 27 de maio", continuou, relativizando o ultimato dado pelo ministério de Esther Dweck.





Os membros do sindicato avaliam que a postura de Brasília fortalece o movimento grevista e enfraquece o discurso pró-educação da administração petista.





Professores de universidades, centros de educação tecnológica e institutos federais das cinco regiões do país iniciaram a greve no dia 15 de abril. Além da recomposição salarial, eles exigem investimentos nas instituições diante do sucateamento promovido pelo governo Jair Bolsonaro (PL).





Mesas de negociação --com participação do MEC e da pasta responsável por serviços públicos-- ocorrem desde então. Todas as propostas para o fim da paralisação foram negadas pelos educadores.





De acordo com o Andes, ao menos 31 instituições federais estão com aulas suspensas --26 universidades, quatro institutos federais e um centro tecnológico.

Instituições em greve*





Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - campi Pouso Alegre e Poços de Caldas;





Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) ? campus Rio Grande;





Instituto Federal de São Paulo (IFSP);





Universidade Federal do Rio Grande (FURG);





Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG);





Instituto Federal do Piauí (IFPI);





Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB);





Universidade Federal de Brasília (UnB);





Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);





Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP);





Universidade Federal de Pelotas (UFPel);





Universidade Federal de Viçosa (UFV);





Universidade Federal do Cariri (UFCA);





Universidade Federal do Ceará (UFC);





Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);





Universidade Federal do Maranhão (UFMA);





Universidade Federal do Pará (UFPA);





Universidade Federal do Paraná (UFPR);





Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB);





Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa);





Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR);





Universidade Federal de Rondônia (UNIR);





Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).





Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);





Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ);





Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO);





Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ);





Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);





Universidade Federal do Pampa (Unipampa);





Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA);





Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).





*Das instituições representadas pelo Andes-SN; outros sindicatos podem ter números diferentes