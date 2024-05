O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu às críticas do deputado Kim Kataguiri (União-SP), nesta quarta-feira (22/5), sobre a suposta intenção do governo de aumentar a arrecadação através da elevação de impostos. Ministro esteve na Câmara dos Deputados para audiência pública.

O debate aconteceu no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação.

Kataguiri acusou os governos do PT de concederem privilégios tributários à elite privada. O deputado questionou Haddad sobre a posição oficial do Ministério da Fazenda em relação à retomada da taxação federal para encomendas do exterior de até US$ 50.

Atualmente, compras internacionais abaixo de US$ 50 são tributadas apenas pelo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor deveria estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra", respondeu Haddad. O ministro provocou o parlamentar, dizendo: "O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não. Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado", ironizou.