“Eu espero ser bem mais que alguém que ajuda um prefeito”. Essa foi a declaração da secretária de Planejamento e Gestão do governador Romeu Zema (Novo), Luisa Barreto (Novo), ao descobrir que o senador Carlos Viana (Podemos) gostaria de tê-la como vice na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte.





Na fala, Viana disse ao jornalista Eduardo Costa que a secretária seria “excelente vice”. “Estamos buscando o apoio do Zema, a Luisa seria uma excelente vice para nos ajudar, e criaríamos um alinhamento muito necessário com o governo do Estado”, declarou.

Embora tenha participado do lançamento de campanha do senador, ao lado do governador Romeu Zema, a declaração de Viana parece ter incomodado a secretária que, até o momento, é colocada como candidata do Novo em BH.





Nos bastidores, existem negociações para que Luisa seja vice ou de Viana ou do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). Em café da manhã com jornalistas, o governador chegou a confessar as articulações, mas ponderou que até o momento, Luisa seria sua candidata à PBH.





Nas redes, a secretária disse que como administradora pública, especialista em políticas públicas e gestão governamental esperava “ser bem mais que alguém que ‘ajuda’ um prefeito”.





“Eu estudei e me preparei para ser uma excelente administradora e é por isso que meu nome está colocado como pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte. Eu acredito que melhor que ser uma vice é poder ser a prefeita que vai construir o diálogo com o governo do estado e a proximidade com o governador Romeu Zema que eu e você acreditamos ser importante”, concluiu.