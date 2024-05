CORREIO BRAZILIENSE - A Polícia Federal (PF) concluiu a investigação sobre o vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado no ano passado. Após apuração, os investigadores identificaram que uma pessoa contratada para aplicar a prova em Belém, capital do Pará, tirou uma foto da prova da redação às 13h50 e encaminhou a uma amiga, que segundo a PF é professora.

A investigação começou um dia após a aplicação da prova, realizada em 5/11/2023, depois que foi descoberta a divulgação da prova antes da liberação do conteúdo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após o alerta do INEP, a PF identificou pelo menos oito compartilhamentos ilegais do conteúdo das provas do Enem. No segundo dia de prova, a segurança nos colégios onde os exames foram aplicados foi reforçada.

Em janeiro, a PF deflagrou a operação Limite Virtual, para investigar o caso e cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Sobral, no Ceará.

Segundo a Polícia Federal, a servidora identificada como autora da foto vazada poderá ter pegar até quatro anos de prisão, além de multa, por ter divulgado conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior.

Enem 2024

Neste ano, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Edital já foi publicado e as inscrições poderão ser realizadas entre 27 de maio e 7 de junho.