Fazer uma boa redação é fundamental para ser aprovado(a) no Sisu

O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, representa uma das etapas mais importantes na vida estudantil dos brasileiros. Além de ser uma oportunidade para avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio, o Enem se destaca por ser a porta de entrada para diversas universidades e programas educacionais no Brasil.

A nota obtida no exame pode abrir portas para o tão sonhado ingresso no ensino superior e, consequentemente, para uma carreira de sucesso.

Entre todas as provas que compõem o Enem, a redação se destaca como um dos pontos cruciais para a obtenção de uma boa pontuação. A capacidade de expressar ideias de forma clara, coesa e coerente é essencial não apenas para garantir uma nota satisfatória na redação, mas também para conquistar uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O que não fazer na hora de escrever a sua redação

Evitar alguns erros básicos pode ser determinante para não zerar na redação do Enem. Dentre os principais equívocos que devem ser evitados estão:

Fugir do tema proposto

A redação do Enem exige que o candidato desenvolva sua argumentação dentro do tema apresentado. Desviar-se do tema pode resultar em uma nota baixa ou até mesmo na anulação da prova.

Não seguir a estrutura dissertativo-argumentativa

A redação do Enem requer uma estrutura específica, que envolve a apresentação de uma tese, argumentação e proposta de intervenção.

Texto com 7 linhas ou menos

O Enem estabelece um mínimo de linhas para a redação, e um texto com menos de sete linhas é considerado insuficiente e pode resultar em nota zero.

Entregar a folha de redação em branco

Parece óbvio, mas é importante ressaltar que deixar a folha de redação em branco resulta na pontuação mínima na prova e irá te prejudicar no exame em geral.

Dicas para uma redação de sucesso no Enem 2024

Agora que você sabe quais são os caminhos que não devem ser seguidos na produção do seu texto, é hora de saber o que pode te ajudar a alavancar a sua nota.

Confira dicas de como garantir uma boa pontuação na redação do Enem:

Conheça o gênero dissertativo-argumentativo

Familiarize-se com as características desse tipo de texto, que envolve a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos sólidos e bem fundamentados.

Estruture seu texto adequadamente

Divida sua redação em introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo as orientações fornecidas pelo Enem.

Esteja atualizado

Mantenha-se informado sobre temas atuais e problemas sociais relevantes, pois esses podem ser abordados na prova de redação.

Treine com temas antigos

Uma boa forma de se preparar para a redação do Enem é praticar com temas de anos anteriores, familiarizando-se com o estilo de questões e desenvolvendo sua capacidade argumentativa.

Escolha uma boa escola para a sua preparação

Além de uma preparação sólida para a redação do Enem, é fundamental escolher uma instituição de ensino que ofereça suporte e orientação adequados aos estudantes.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante destaca-se por sua excelência acadêmica e pela equipe de professores altamente qualificados, que estão sempre disponíveis para auxiliar os alunos em sua preparação para o Enem e outros vestibulares.

Conheça o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

O Determinante também oferece Curso de Preparação 100% online para o Enem Nicacio Fotos

Fazer uma boa redação no Enem é fundamental para garantir uma pontuação satisfatória e, consequentemente, aumentar as chances de ingresso no ensino superior.

Seguindo as dicas apresentadas neste guia e contando com o apoio de uma instituição de ensino de qualidade como o Det, os estudantes estarão mais preparados para enfrentar esse desafio com sucesso.

Visite o nosso site e conheça mais sobre nossa instituição.