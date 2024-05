Cascavel estava tranquila, envolvida na grelha do fogão

Um morador de Goianópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, foi surpreendido ao encontrar uma cobra cascavel no fogão de casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal, que estava entre as grades do eletrodoméstico.

Confira: Cobra é encontrada dentro de máquina de lavar em Montes Claros



Segundo informações da TV Anhanguera, os militares utilizaram um aparato especial para capturar a cobra, que foi solta para um local afastado da cidade.



As cascavéis são muito perigosas. Com um comprimento médio de 1,2 m, a cobra tem pele escura e manchas ovais de cor creme. O veneno é muito perigoso e pode causas danos nos tecidos e sistemas orgânicos. Os movimentos musculares também podem ser inibidos.