Uma falha no abastecimento de energia do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), no início da tarde desta sexta (15/3), suspendeu pousos e decolagens no terminal por cerca de 1h30. O problema, iniciado por volta das 14h30, afetou a torre de controle e paralisou completamente as operações no aeroporto.

A Aena, administradora de Congonhas, confirmou a falha e acionou a concessionária de energia para solucionar o problema. A causa da falha no fornecimento de energia ainda está sendo investigada.

Enquanto a equipe técnica trabalhava para restabelecer a energia, passageiros enfrentavam longas esperas e o calor intenso dentro do terminal. As temperaturas na capital paulista beirando os 35ºC intensificaram o desconforto, além da falta de ar condicionado, escadas rolantes e elevadores, também afetados pela falha.

Nas redes sociais, passageiros registraram em tempo real o caos e a frustração com a situação. Houve relatos de horas de espera, falta de informações e até mesmo de pessoas presas dentro de aeronaves por mais de uma hora no pátio do aeroporto.

Após 1h26 de interrupção, às 15h51, a energia foi finalmente restabelecida na torre de controle, permitindo a retomada gradual das operações. A Aena confirmou que o terminal de passageiros também teve a energia normalizada através de geradores.

A administradora do aeroporto orienta que os passageiros com voos marcados para esta sexta-feira (15/3) entrem em contato com as companhias aéreas para verificar o status dos voos e possíveis alterações.

Efeitos no Aeroporto de Belo Horizonte

A concessionária BH Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, afirmou que o apagão não afetou as operações realizadas na tarde desta sexta-feira (15/03) no principal terminal da capital mineira.

De acordo com a empresa, houve o cancelamento de dois voos apenas – um que vinha do aeroporto de Congonhas e o outro que ia para lá. Além disso, outro voo que tinha como destino a cidade em São Paulo está atrasado. Demais viagens não foram afetadas e Confins funciona normalmente.