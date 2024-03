Um entregador de transportadora arremessou uma televisão de 24 polegadas por cima do portão de uma casa na zona Norte do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (8/3). O aparelho estava dentro de uma caixa de papelão e foi danificado.

Raphael Baez comprou a televisão para colocar no quarto dos filhos. O consumidor afirmou que o entregador avisou que tinha chegado no endereço, mas ele explicou que não estava em casa naquele momento e o vizinho iria receber a entrega. Segundo Raphael, o entregador não entrou em contato com o vizinho e arremessou a caixa.

Veja o vídeo:

A empresa onde o consumidor comprou o aparelho disse que enviará outra televisão, mas por outra transportadora. As informações são do g1.