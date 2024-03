Poucas horas antes do sorteio da Mega-Sena 2696, nesta terça-feira (5/3), o site e aplicativo para apostas de Loterias da Caixa Econômica Federal saíram do ar. O sorteio do prêmio de R$ 205 milhões estava previsto para às 20h (horário de Brasília) pelo canal do YouTube, mas não ocorreu no horário.

Em pronunciamento nas redes sociais, a Caixa informou que não foi possível realizar o concurso no horário previsto por causa de "problemas operacionais". "Mas não se preocupe porque todos os sorteios acontecerão. Seguimos trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente para que você possa acompanhar cada detalhe", afirmou a apresentadora da Caixa Nadiara Pereira.

Segundo o banco estatal que realiza as loterias, "todos os procedimentos que compõem a realização dos sorteios, desde o carregamento dos globos, até o encerramento dos concursos poderão ser acompanhados ao vivo nos perfis da Caixa nas redes sociais".



Desde às 18h, usuários relatam erros na hora do pagamento das apostas. No aplicativo, ao tentar concluir a transação, eles eram redirecionados para uma sala de espera virtual, em seguida, o site caía. O site, por outro lado, exibe uma mensagem de manutenção e o recado: “Não foi possível acessar o link indicado”.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para esclarecer o motivo do problema e aguarda retorno.