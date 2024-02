A Caixa sorteou nessa terça-feira (27/2) os concursos Mega-Sena 2693, Lotofácil 3039, Quina 6376, Timemania 2059 e Dia de Sorte 880. Sete apostas de Minas Gerais acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram a quina. Quatro das apostas foram realizadas em Belo Horizonte. As outras três foram feitas em Governador Valadares, Piumhi e Uberaba.

O prêmio foi de R$ 55.729,62, mas um dos ganhadores de Belo Horizonte e o de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, apostaram sete números e, por isso, levaram o prêmio dobrado no valor de R$ 111.459,24.

Das sete apostas, duas foram bolões. O de Governador Valadares teve 14 cotas e, portanto, o valor ficou em R$ 7.961,37 para cada pessoa. Já o bolão de BH, teve 8 cotas, deixando o prêmio individual em R$ 6.966,20.

Ninguém acertou os seis números e, com isso, o prêmio subiu de R$ 120 milhões para R$ 135 milhões no concurso 2694, a ser realizado nesta quinta-feira (29/2).

As dezenas apuradas na noite dessa terça no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 11 - 29 - 44 - 45 - 46 - 50. No total, 117 apostas faturaram mais de R$ 55 mil com a quina.

Outras 6.988 apostas, incluindo 582 de Minas Gerais, acertaram quatro dezenas e vão faturar R$ 1.332,97 com a quadra.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.