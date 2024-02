O estudante da Universidade de Brasília (UnB) encontrado morto aos fundos da casa de um amigo, em Sobradinho, estava despido. Lucas Resende Monte, 20 anos, estava desaparecido desde 10 de fevereiro e foi localizado pelos policiais civis sem vida e com marcas de esfaqueamento. O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

A polícia conseguiu encontrar Lucas, após seguir os rastros do jovem e descobrir que ele havia entrado na residência do amigo e não saído de lá. O estudante estava sem camisa, com as calças abaixadas e com genitália à mostra, segundo as investigações.

A perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) não encontrou vestígios de sangue na casa em que o estudante foi encontrado. Ao Correio Braziliense, o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, afirmou que toda a casa passou por testes com luminol. “O objetivo era localizar algum vestígio de sangue, ainda que o local tivesse sido lavado”, ressaltou. “Mas nada foi encontrado, ou seja, o indicativo é de que Lucas tenha sido golpeado no mesmo local em que foi encontrado (fundo do lote)”, reforçou o delegado.

A reportagem também teve acesso à imagem do que seria a faca utilizada no crime. Segundo Hudson Maldonado, ela foi encontrada próximo ao corpo de Lucas Resende.

Depoimento

O pai do amigo de Lucas e morador da casa prestou depoimento à polícia. O homem disse que, durante a noite, Lucas, o filho e outros dois jovens estavam na sala vendo filmes. No dia seguinte, o rapaz saiu no começo da tarde e retornou por volta das 22h, quando notou um clima “pesado”.

Perguntou ao filho se estava tudo bem e o jovem respondeu que Lucas havia ido embora. Ele presumiu que o estudante tenha pulado o portão para sair da casa. O amigo de Lucas disse, ainda, que o grupo de jovens saíram a pé em busca do estudante, mas não conseguiram encontrá-lo.