O estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas Resende Monte, de 20 anos, foi encontrado morto na casa de um amigo, no condomínio Alto da Boa Vista, na manhã desta terça-feira (13/2). O jovem estava desaparecido desde sábado (10/2) e tinha sido visto por último em Sobradinho. O Correio apurou que o corpo de Lucas apresentava sinais de violência, com ferimentos de faca.

O corpo de Lucas foi encontrado na casa do amigo que ele tinha ido visitar. A família tinha registrado boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do estudante no domingo (11/2).

"Trata-se de ocorrência que narra o delito de homicídio e localização de cadáver. O corpo da vítima foi encontrado hoje (13/2), por volta das 9h, por policiais civis. O corpo estava dentro de um lote, nos fundos do lote, num matagal. O terreno é murado, mas, na parte dos fundos, é um capinzal. A delegacia apura o caso", disse a Polícia Civil.

Em nota, a UnB lamentou a perda e prestou condolências a amigos e familiares da vítima. Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a Universidade de Brasília (UnB) recebeu a notícia do falecimento do estudante da Faculdade de Educação Física (FEF) Lucas da Silva Resende do Monte. O corpo do estudante foi encontrado na região administrativa de Sobradinho.

Neste momento de consternação, expressamos nossas condolências à família, aos amigos e toda a comunidade da FEF. Compreendemos a dor que essa perda irreparável causa a todos que o conheciam, e nos solidarizamos nesse momento de luto.