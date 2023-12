A briga entre os ex-BBBs Rodrigo Mussi, Eliezer e Viih Tube animou os internautas. Os influenciadores discutiram após a mãe de Lua aparecer em uma reportagem do ‘Fantástico’, exibida nesse domingo (17/12). Viih Tube foi uma das citadas na matéria que mostrava criadores de conteúdo que divulgavam um site de apostas.

O ‘Jogo do aviãozinho’, oferecido pela Blaze, não é legalizado no Brasil. E empresa, apostadores e quem faz a divulgação pode ser punido. A reportagem exibiu imagens de nomes como Mel Maia, Juju Salimeni e Viih Tube.

Mais cedo, a jovem de 23 anos anunciou nas redes sociais que rompeu o contrato com o site de apostas, algo que já havia tentando fazer desde o mês passado. “Quero compartilhar uma coisa com vocês, que é aqui dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze, e pra falar disso eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento em que eu topei fazer esse tipo de publicidade então eu não me isento disso”, disse.

Ela ainda contou que recebeu diversos feedbacks negativos de seguidores que perderam dinheiro com o jogo. “Desde que eu fui chamada pra depor na polícia por conta de processo que envolve eles, eu fiquei numa ansiedade pra sair. Mas, não é do dia pra noite que você consegue, tem todo um processo, eu estou desde novembro nisso e hoje eu consegui, finalmente”, contou.

Mussi, que era amigo próximo de Viih Tube, fez um comentário nas redes sociais, que soou como uma indireta à ex-amiga. Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm", escreveu o ex-BBB. Eliezer, marido da influenciadora, não gostou do que Rodrigo falou e saiu em defesa da esposa. “Interesseiro. Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", atacou.

"Quem pagava mais estava lá nos seus Stories lá, você devolveu o dinheiro?", apontou. Eli ainda cobrou um posicionamento de Rodrigo, já que Viih o acompanhou de perto em sua recuperação, após um acidente de carro gravíssimo, que ele sofreu em março de 2022.

"Você, por acaso, agradeceu? Você falou um 'obrigado' por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar? Você chegou para ela e falou um 'obrigado'? Você teve a curiosidade de perguntar 'quanto que foi que você gastou comigo'? Quanto que foi o seu tempo? Ou você somente descartou a minha mulher quando não serviu mais para você?", esbravejou.

"Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? Interesseiro com ela, comigo e com muita gente. Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar para ser abençoado", continuou. Ele ainda lembrou de um jantar que os dois tiveram com Gil do Vigor, em que o ex-amigo teria falado mal do economista, por não ter conseguido "gravar seu conteúdo".

"Foi para a casa do Gil comigo e saiu de lá p***! Porque a gente sentou, ficou o tempo todo conversando, não deu para gravar o conteúdo que ele queria, ele queria ir lá só para gravar conteúdo. Você lembra disso, Gil? Falou mal de você!", desabafou.

Depois do desabafo do marido, Viih falou sobre ingratidão. "Ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado para lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira! Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter!", disse.



Redes defendem Viih Tube



Nas redes sociais, internautas criticaram Mussi. “Absolutamente ninguém tava falando sobre o Rodrigo Mussi, ele foi se intrometer pra mandar shade pra Viih Tube e tomou uma invertida do Eliezer e de quebra ainda acharam vídeo dele também divulgando a Blaze”, disse um comentário.

“Eu fico pensando em que momento eu passei a adorar a família Viih Tube e Eliezer porque realmente não estava nos meus planos”, brincou um usuário do X, antigo Twitter. “ Ele como marido fez o certo, independente de ela ser culpada ou não, ele é parceiro dela. Se quiser resolver algo, tem que ser na justiça”, concordou outro.

Mussi entrou na mira da internet, que recuperou publicações em que ele fazia propaganda para sites de apostas. Entre as empresas estava a Blaze. “A Globo implantou um triplex na cabeça dos influencers que não influenciam nada! Apenas jogos de aposta! A semana tá só começando e a máscara já está caindo! Que delícia! Rodrigo Mussi já levou uma lapada seca, Carlinhos Maia já se doeu… Vai render a semana”, apontou outro internauta.

Mas, para alguns, Rodrigo fez um apontamento pertinente. “Mussi está certo, se querem se desculpar que devolvam a grana, simples assim”, pontuou um. “A verdade é que, mesmo que o Eliezer esteja certo com relação ao Rodrigo Mussi, é tudo uma cortina de fumaça pra esquecerem do escândalo da Viih Tube com a Blaze”, afirmou outro. Veja mais:

Os fofoqueiros assim vindo saber tudo sobre a treta do Eliezer com o Rodrigo Mussi.



Viih tube/ blaze/ fantástico/ influenciadores pic.twitter.com/8iAeuhfwZT — Jaake?????? (@jaakee___) December 18, 2023

O Eliezer assim quando encontrar o Rodrigo Mussi.



Viih tube/ blaze pic.twitter.com/B1UlvVFEZR — Jaake?????? (@jaakee___) December 18, 2023

A Viih Tube podia ter ficado quieta deixado a bomba da Blaze estourar e fingir que não era com ela pq logo o povo esquece. Mas a burrona foi querer pagar de coitada arrependida agora o povo tá desenterrando até a terceira geração de stories dela divulgando esse golpe hahaha pic.twitter.com/5zk3gVeUDG — Ani (@Anijr_) December 17, 2023

A Viih Tube podia ter ficado quieta deixado a bomba da Blaze estourar e fingir que não era com ela pq logo o povo esquece. Mas a burrona foi querer pagar de coitada arrependida agora o povo tá desenterrando até a terceira geração de stories dela divulgando esse golpe hahaha pic.twitter.com/5zk3gVeUDG — Ani (@Anijr_) December 17, 2023

A assessoria da viih tube já tava puta que passaria o recesso de natal trabalhando no descancelamento dela aí o Rodrigo Messi foi lá e em um tweet fez o serviço por eles pic.twitter.com/9jj69RlHCE — Jamelindo de Fátima Nazareth (@vascaindio) December 18, 2023

Ao gshow, Rodrigo Mussi admitiu ter feito divulgação de jogos: "Sobre o meu post, não citei nome de ninguém. Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar... E não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando", disse.