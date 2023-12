Embalada pelos ritmos do soul, funk, disco e do hip-hop, a dupla Ogoin e Linguini nos conduz por uma viagem no tempo em seu álbum de estreia, “Ogoin & Linguini TV Show”. Com letras fortes e batidas envolventes, as 18 faixas criam uma narrativa nostálgica, misturando sonoridades das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Formada pelo rapper itabirano Ogoin e o produtor belo-horizontino Linguini, a dupla surgiu durante a pandemia. “Começamos a fazer nosso som de forma muito espontânea. Mandei os beats pro Ogoin pelo Whatsapp e ele me devolveu três músicas de uma vez, dinâmica super-rápida. Isso começou na época do isolamento social. Mais tarde, fomos nos encontrar pela primeira vez no estúdio e as coisas fluíram melhor ainda, de forma mais divertida do que na casa de cada um. Nessa brincadeira, estávamos fazendo um álbum sem nem perceber”, conta Linguini.



Prêmio Rap BR

Com o single “Good times”, a dupla mineira ganhou o Prêmio Rap BR na categoria melhor música de 2022. “A experiência das gravações foi muito divertida e muito experimental. Fizemos as demos primeiro, víamos o que precisaria lapidar e o que já estava bom. Existe algo no empolgamento de gravar as coisas pela primeira vez que é inimitável, a emoção não pode ser reproduzida. Então, usamos o áudio original muitas vezes. Acho que conseguimos dosar superbem o que precisava ser regravado”, afirma o produtor.

“Depois vieram outros músicos, os feats. Cada um foi entrando com um pouquinho do seu estilo e identidade”, relembra Linguini. Inspirada no universo das sitcoms dos anos 1990 e 2000 – “Kenan & Kel”, “As visões da Raven”, “In living colour”, “Drake e Josh” e “Um maluco no pedaço” –, a dupla se viu diante do desafio de criar uma linguagem musical que conseguisse levar para o disco os signos do audiovisual.

“A partir do momento que entendemos isso, fomos brincando e colocando no álbum mais e mais elementos que pudessem remeter a essa experiência nostálgica”, diz o rapper Ogoin. Os dois ouviram antigos comerciais, assistiram a programas de TV de anos atrás. “Tentamos entender como incorporar isso sem copiar. Quem escutasse deveria ser levado para esse universo e entendê-lo”, afirma.

Linguini é um produtor estudioso das sonoridades dançantes. Com um toque vintage, gosta de criar batidas frescas. Já o cantor Ogoin percorre timbres agudos e suaves inspirados no R&B, gospel e soul.

“Para criar uma experiência visual através de um álbum sonoro, existe a tentativa de projetar momentos que fossem a representação de lugares, situações e ideias ligadas à cidade que levam para dentro do universo da personagem. Eu já flertava com essa ideia antes mesmo de entender que este seria o conceito do álbum. Acho que conseguimos construir um universo bem legal para as personagens”, diz o rapper.

Ogoin e Linguini decidiram se autoficcionalizar, pois dessa forma trariam algo das respectivas vivências pessoais para a narrativa.

As faixas exploram temas tão diversos quanto os estilos musicais que as inspiraram. De batidas envolventes a letras profundas, “TV Show” oferece experiência auditiva capaz de atrair tanto fãs de hip-hop quanto amantes de soul, funk, disco e eletrônica.

“OGOIN & LINGUINI TV SHOW”



Álbum de Ogoin e Linguini

Produto Marginal

18 faixas

Disponível em todas as plataformas digitais