Neste sábado (25/11), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi às redes sociais comentar o assassinato da policial militar Vaneza Lobão. Castro apontou que “há indícios que sejam milicianos do qual ela investigava. Ela fazia parte da nossa Corregedoria”.

O governador também prestou solidariedade à família de Vaneza. “Lamentamos o terrível crime cometido contra a policial Vaneza Leão, no Rio de Janeiro. Minha solidariedade à família e aos colegas da corporação. Orientei a Polícia Federal a ajudar nas investigações, de competência das autoridades estaduais".

Entenda o Caso



A cabo Vaneza Lobão, 31 anos, foi assassinada na noite de sexta-feira (25/11), na Rua Passo da Pátria, localizada em Santa Cruz, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro — conhecido pela presença de milicianos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Estado (PMERJ), a mulher foi alvo de uma emboscada ao entrar em sua residência, enquanto estava dentro de seu veículo. Os responsáveis pelos disparos teriam fugido do local após o crime.

Homens encapuzados fugiram em um carro preto, de acordo com o relato de testemunhas. Vaneza atuava na 8ª DMPJ (Delegacia de Polícia Judiciária Militar), unidade ligada à Corregedoria da PM especializada em investigações de milicianos e contraventores.

Com a investigação, o Disque-Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem a polícia a identificar e prender os suspeitos de terem cometido o crime. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Cláudio Castro postou um vídeo nas redes sociais lamentando o assassinato de Vaneza Lobão e comentar sobre as investigações do caso