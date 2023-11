O casal não morava na casa onde foram encontrados e a polícia não divulgou informações sobre o motivo do crime

FOLHAPRESS - Um casal de namorados foi encontrado degolado e nu, com os corpos enrolados em lençóis, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, nesta quinta-feira (23/11).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os autores dos crimes já foram identificados e são procurados pela polícia. As vítimas eram Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista, de 22, e foram encontradas em uma casa no bairro Parque das Nações, na cidade do noroeste paulista.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que duas pessoas tinham sido mortas na residência. Os policiais foram atender a ocorrência e localizaram os corpos das vítimas enrolados em lençóis com ferimentos profundos no pescoço e no peito.

O casal não morava na residência onde os corpos estavam. A Polícia Civil descobriu que outro casal morava no imóvel. Os dois estão foragidos.

A motivação dos crimes e quem são os suspeitos não foram revelados.

O caso foi registrado na Delegacia de Birigui e foram solicitados exames periciais. Os corpos de Silva e Batista foram enterrados nesta tarde no cemitério da Consolação, em Birigui.