A cabo Vaneza Lobão, de 31 anos, foi assassinada na noite desta sexta-feira (25/11) na Rua Passos da Pátria, localizada em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro conhecido pela presença de milicianos. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Estado (PMERJ), a mulher foi alvo de uma emboscada ao entrar em sua residência, enquanto estava dentro de seu veículo. Os responsáveis pelos disparos teriam usado um fuzil e fugido do local após o crime.

A polícia Militar divulgou uma nota de pesar, expressando seu repúdio "veemente" ao que descreveu como um "assassinato brutal". Além disso, foram feitos pedidos nas redes sociais por informações relacionadas ao caso, com uma recompensa de até R$ 5 mil oferecida pelo Disque-Denúncia. A cabo Vaneza Lobão tinha 31 anos de idade e estava na corporação há 10 anos.

Santa Cruz é um dos bairros do Rio com atuação de milicianos e histórico recente de conflitos. Em outubro, a morte de um líder de milícia local esteve entre os motivos apontados para ao menos 35 ataques com incêndios a ônibus e um trem. Em 2018, um confronto entre supostas integrantes de milícias e traficantes deixou feridos na zona oeste carioca.