1GLOBAL e Odido redefinem a conectividade 5G sob demanda com o SimWallet

A 1GLOBAL, uma empresa global de comunicações móveis orientada por tecnologia, fez uma parceria com a operadora de telefonia móvel holandesa Odido para impulsionar o lançamento do SimWallet, um aplicativo móvel autônomo para conectividade eSIM. O SimWallet foi lançado no mercado holandês em abril deste ano. Ele permite acesso quase instantâneoàrede 5G da Odido na Holanda e pode ser usado por qualquer pessoa, independentemente de ser cliente da Odido.

1GLOBAL API technology powers the Odido SimWallet

Depois de instalado, os usuários podem se conectaràrede 5G de tecnologia de ponta da Odido para obter internet ilimitada por 24 horas, vários dias ou até 30 dias, usufruindo de tarifas baixas fixas que valem para seu smartphone, tablet, laptop ou qualquer dispositivo compatível com eSIM.

Integração rápida com tecnologia de API inteligente

O SimWallet conta com a tecnologia API da 1GLOBAL, que está diretamente incorporadaàrede Odido. Ao usar uma arquitetura multi-IMSI (International Mobile Subscriber Identity), a 1GLOBAL pode atribuir IMSIs dinamicamente aos usuários sob demanda, permitindo o provisionamento de eSIMs e a ativação de conectividade sem interrupções. Essa integração assegura que os clientes que usam o SimWallet possam fazê-lo sem consumir nenhum de seus dados pagos, possibilitando preços mais claros e acessíveis para os clientes.

O aplicativo SimWallet da Odido foi lançado quatro semanas após o início da integração inicial da API, comprovando a capacidade da 1GLOBAL de capacitar as operadoras de rede móvel e as empresas com presença digital a implementarem estratégias de entrada no mercado de forma rápida, precisa e segura.

"O que motiva a Odido a inovar é o nosso compromisso de superar as convenções do setor em nome dos clientes", disse Tisha van Lammeren, diretora comercial de mercado de massa da Odido. "Nosso novo aplicativo SimWallet faz exatamente isso, e é justamente graças ao nosso parceiro de tecnologia 1GLOBAL que podemos fornecer acesso 5G sob demanda de verdade e sem interrupções.”

"Na 1GLOBAL, estamos sempre entusiasmados por sermos inovadores e oferecermos novos caminhos para a conectividade do cliente", disse Hakan Koç, fundador e CEO da 1GLOBAL. "O Odido SimWallet é uma das soluções que demonstram nossa posição-chave para satisfazer a crescente demanda por acesso 5G temporário, mas imediato. Nossa tecnologia avançada de API permite que clientes como a Odido ofereçam eSIMs sem atritos e de acordo com a marca, mantendo seus clientes conectados e engajados, ajudando-os a desbloquear fluxos de receita recorrentes e de alta margem."

A 1GLOBAL é a parceira ideal para a conectividade global de eSIM

Como uma parceira conectada internacionalmente, a 1GLOBAL está perfeitamente posicionada para apoiar empresas com uma visão de futuro, como a Odido, no desenvolvimento de suas ofertas de serviços e no aumento da satisfação do cliente.

A 1GLOBAL conta com o apoio de dez operadoras de rede virtual móvel (MVNOs), cinco parceiros de roaming internacional e mais de 150 interconexões, o que proporciona uma conectividade incomparável em escala global. Ela também é uma das cinco únicas empresas de telecomunicações do mundo que opera sua própria plataforma SM-DP+ totalmente credenciada pela GSMA, essencial para a distribuição de eSIMs.

Leia mais sobre as inovações da 1GLOBAL soluções eSIM de marca branca para empresas com presença digital.

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma empresa global de telecomunicações móveis que impulsiona a inovação e maximiza o crescimento das empresas por meio da conectividade. Com uma plataforma tecnológica avançada, licenças regulatórias para operação global e acesso preferencial ao mercado de telecomunicações, a 1GLOBAL se destaca ao oferecer soluções confiáveis e eficientes para conformidade e conectividade. Atendendo líderes do setor financeiro, grandes corporações e empresas digitais — como neobancos, companhias de viagens e provedores de pagamento — a empresa conecta mais de 43 milhões de dispositivos no mundo todo.

Em 2024, a 1GLOBAL ultrapassou US$ 100 milhões em receita anual, consolidando sua posição como uma empresa altamente lucrativa e preparada para investir continuamente em infraestrutura, inovação e crescimento. O período marcou um momento decisivo: grandes conquistas comerciais impulsionaram a evolução da empresa de um provedor de telecomunicações para uma referência global em conectividade móvel orientada por tecnologia.

Fundada em 2022 pelos experientes fundadores e empreendedores de tecnologia Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é uma líder europeia em tecnologia que está impulsionando a transformação digital no mercado global de telecomunicações. A empresa atual como operadora de rede móvel virtual (MVNO) totalmente regulamentada em nove países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 31 países. Com sede na Holanda e centros de P&D de nível mundial em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega mais de 450 especialistas em 13 países.

