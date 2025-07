Empresas traçam roadmap para transformação com IA

Empresas de diversos setores estão estruturando roadmaps estratégicos para transformar seus negócios com o uso de inteligência artificial (IA). A adoção da tecnologia tem avançado especialmente em ambientes corporativos que buscam aumentar a eficiência operacional, acelerar a inovação e melhorar a experiência do cliente.

Segundo especialistas da ITGLOBAL.COM, essa transformação ocorre por meio da integração de modelos avançados de IA, como aprendizado de máquina, visão computacional e IA generativa. Relatórios de instituições como IBM e McKinsey indicam que organizações que escalam o uso da IA têm mais chances de superar a concorrência, o que reforça a importância de um plano estruturado para aplicar a tecnologia de forma eficaz e sustentável.

Além da inteligência artificial, outras tecnologias emergentes também desempenham um papel essencial no desenvolvimento de sistemas mais inteligentes e eficientes. “Combinadas, elas permitem automatizar tarefas rotineiras e administrativas, liberando tempo das equipes para atividades de maior valor estratégico. Essas ferramentas também viabilizam a modernização de aplicativos e sistemas de TI por meio da geração automatizada de código, o que acelera o desenvolvimento e reduz erros operacionais,” explica Martin, gerente de desenvolvimento da ITGLOBAL.COM

Outro benefício importante está na capacidade de fornecer dados analíticos e insights com métodos avançados, apoiando líderes na tomada de decisões mais rápidas e fundamentadas. À medida que esses sistemas “aprendem” com os dados ao longo do tempo, tornam-se mais precisos e eficazes, gerando ganhos contínuos de desempenho. Por fim, a experiência do cliente também é impactada positivamente, com soluções personalizadas e atendimento mais ágil por meio de chatbots inteligentes.

A transformação com IA está se tornando um fator-chave para o sucesso de longo prazo. Segundo o relatório do IBM Institute for Business Value “Augmented Work for an Automated, AI-Driven World”, organizações que integram IA frequentemente superam seus concorrentes.

Além disso, uma estratégia bem elaborada de IA pode criar formas completamente novas de fazer negócios. Para implantar e escalar tecnologias de IA, muitas vezes são necessárias mudanças em estratégias e na cultura corporativa.

“Para transformar-se com sucesso, empresas precisam adotar a mentalidade ‘IA em primeiro lugar (AI first)’. Apenas digitalizar processos não é suficiente para obter vantagem competitiva num ambiente em constante mudança”, explica Peter Jilinski, diretor da ITGLOBAL.COM no Brasil.

A jornada rumo à transformação com IA normalmente começa pela coleta de informações. “Nessa etapa inicial, as empresas exploram as principais ferramentas disponíveis — como IA generativa, aprendizado de máquina e visão computacional — para entender quais problemas podem ser resolvidos com a tecnologia e quais benefícios podem ser alcançados”, continua Peter.

Em seguida, é preciso avaliar com realismo os recursos e limitações existentes. “Isso envolve uma análise da infraestrutura de TI, das práticas de governança de dados e da maturidade digital da organização. Identificar gargalos e vulnerabilidades é essencial antes de avançar para as próximas fases”, afirma Peter

Por fim, a criação de um roadmap estratégico consolida o processo. “É nesse momento que a empresa seleciona os projetos prioritários, organiza os recursos necessários e define se contará com especialistas internos ou com o apoio de parceiros externos com experiência comprovada em IA”. conclui Peter.

Como a inteligência artificial está transformando os negócios

A transformação digital com inteligência artificial (IA) já é uma realidade em empresas de diversos setores. De acordo com consultorias como a McKinsey, embora 90% das companhias tenham iniciado sua jornada digital, poucas conseguiram capturar todo o valor esperado. Uma das chaves para mudar esse cenário está na aplicação prática da IA em áreas estratégicas do negócio.

Segundo as especialistas da ITGLOBAL.COM, na tecnologia da informação, a IA vem acelerando a modernização das infraestruturas, gerando, convertendo e revisando código automaticamente, além de apoiar práticas avançadas como o SRE (Site Reliability Engineering), que busca garantir a confiabilidade e eficiência dos sistemas. Já no atendimento ao cliente, as soluções inteligentes oferecem suporte 24 horas, traduzem conteúdos em tempo real, analisam o comportamento do usuário e são capazes até de gerir carteiras de investimento de forma automatizada.

A cadeia de suprimentos também tem se beneficiado: algoritmos otimizam rotas de entrega, preveem demandas e emitem relatórios analíticos em tempo real, reduzindo custos e aumentando a previsibilidade, conforme relatório da McKinsey & Company sobre o impacto da IA na logística global.

Em gestão de pessoas, a IA automatiza etapas do recrutamento e entrevistas, oferece recomendações de desenvolvimento profissional e libera o RH para tarefas mais estratégicas por meio de chatbots que resolvem questões operacionais, segundo estudo da Deloitte sobre tendências de capital humano.

Na área comercial, a tecnologia permite prever o comportamento do consumidor, personalizar propostas e aumentar o retorno sobre campanhas de marketing. Além disso, funções-chave como pesquisa e desenvolvimento estão sendo redesenhadas, como aponta Invoca no relatório “State of AI Report”.

“Com a expansão dos recursos de IA, cresce também o número de empresas que buscam transformar seus processos para ganhar eficiência, agilidade e vantagem competitiva. O desafio agora é deixar de apenas experimentar e começar a escalar”, explica Peter.

Website: https://br.itglobal.com