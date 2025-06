Amazfit amplia a linha Active 2 com o novo Active 2 Square — com os mesmos recursos, agora em um elegante design quadrado

A Amazfit, marca global líder em dispositivos portáteis inteligentes que pertenceàZepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia em saúde, anunciou hoje o lançamento da versão quadrada do Amazfit Active 2, uma nova adiçãoàsua linha de relógios inteligentes fitness que oferece os mesmos recursos poderosos e a experiência premium do recém-lançado Active 2 redondo — agora em um formato moderno e quadrado.

Amazfit Active 2 Square

Mesmos recursos, novo formato.

Lançado na CES 2025 e exibido nos eventos Pepcom e ShowStoppers, o Active 2 Square foi projetado para consumidores que preferem uma estética geométrica e ousada, sem comprometer o desempenho, durabilidade ou rastreamento avançado de saúde e fitness.

Com uma tela quadrada AMOLED de alta definição de 1,75 polegada em vidro safira, elegantemente emoldurada por uma estrutura de aço inoxidável polido, o Amazfit Active 2 oferece uma experiência visual otimizada com brilho máximo de 2.000 nits, garantindo clareza mesmo sob luz forte.

O sofisticado acabamento metálico acrescenta um toque de elegância, complementando perfeitamente estilos de vida modernos e exigentes em termos de estilo. Sua forma geométrica distinta reflete uma identidade de design única, e sua interface intuitiva e ampla superfície de visualização proporcionam acesso contínuo às métricas de saúde, mensagens e treinos. O dispositivo mantém o conjunto completo de recursos que fizeram do Active 2 redondo um destaque.

Especificações do produto

Biossensor de última geração: o biossensor BioTracker™ 6.0 PPG inclui uma estrutura de LED duplo e 5PD, captando mais sinais biométricos para maior precisão no monitoramento e na medição da saúde.

o biossensor BioTracker™ 6.0 PPG inclui uma estrutura de LED duplo e 5PD, captando mais sinais biométricos para maior precisão no monitoramento e na medição da saúde. Algoritmos de frequência cardíaca e sono atualizados : o algoritmo PulsePrecision™ melhora a precisão do monitoramento da frequência cardíaca ao nível do Amazfit T-Rex 3, enquanto o algoritmo RestoreIQ™ oferece uma melhora semelhante na precisão do monitoramento do sono.

: o algoritmo PulsePrecision™ melhora a precisão do monitoramento da frequência cardíaca ao nível do Amazfit T-Rex 3, enquanto o algoritmo RestoreIQ™ oferece uma melhora semelhante na precisão do monitoramento do sono. Sensores adicionais : o novo lançamento, em comparação com a geração anterior do Amazfit Active, adiciona um barômetro para medições precisas de altitude e suporte a novos esportes, como esqui, além de um acelerômetro e um giroscópio para reconhecimento preciso do sono e do movimento, e um sensor de luz ambiente para uma exibição ideal em condições de luz variáveis.

: o novo lançamento, em comparação com a geração anterior do Amazfit Active, adiciona um barômetro para medições precisas de altitude e suporte a novos esportes, como esqui, além de um acelerômetro e um giroscópio para reconhecimento preciso do sono e do movimento, e um sensor de luz ambiente para uma exibição ideal em condições de luz variáveis. Maior duração da bateria : com uma bateria robusta com duração de 10 dias em condições normais de uso, o Active 2 Square é um dispositivo que não precisará ser recarregado todas as noites.

: com uma bateria robusta com duração de 10 dias em condições normais de uso, o Active 2 Square é um dispositivo que não precisará ser recarregado todas as noites. Zepp Flow™: permite aos usuários controlar as configurações do relógio, ajustar o calendário e muito mais apenas com a voz, além de oferecer aos usuários Android a possibilidade de responder a mensagens instantâneas usando o teclado ou o recurso de conversão de voz em texto.

Recursos de fitness e bem-estar

Modos dinâmicos de atividade física : mais de 160 modos esportivos, incluindo o modo oficial de corrida HYROX, um modo de Treino de Força inteligente que detecta automaticamente exercícios específicos e conta de forma inteligente repetições, séries e tempo de descanso, além de novos esportes de inverno como esqui.

: mais de 160 modos esportivos, incluindo o modo oficial de corrida HYROX, um modo de Treino de Força inteligente que detecta automaticamente exercícios específicos e conta de forma inteligente repetições, séries e tempo de descanso, além de novos esportes de inverno como esqui. Mapas offline com orientações: compatível com cinco sistemas de satélite, os usuários podem navegar com facilidade importando mapas offline e arquivos de rotas para o relógio, que vem com instruções passo a passo, visíveis na tela ou transmitidas pelo alto-falante integrado ou por fones de ouvido Bluetooth conectados do usuário.

compatível com cinco sistemas de satélite, os usuários podem navegar com facilidade importando mapas offline e arquivos de rotas para o relógio, que vem com instruções passo a passo, visíveis na tela ou transmitidas pelo alto-falante integrado ou por fones de ouvido Bluetooth conectados do usuário. Integração com o Zepp Coach™ : apresenta planos de treino e corrida personalizados, capacitando usuários de todos os níveis a atingir metas esportivas, desde corridas de 3 km até maratonas completas.

: apresenta planos de treino e corrida personalizados, capacitando usuários de todos os níveis a atingir metas esportivas, desde corridas de 3 km até maratonas completas. Projetado para mulheres : com o mini app Wild.AI, as mulheres podem conectar suas contas diretamente do relógio para receber informações personalizadas de bem-estar relacionadas ao ciclos menstrual e hormonal.

: com o mini app Wild.AI, as mulheres podem conectar suas contas diretamente do relógio para receber informações personalizadas de bem-estar relacionadas ao ciclos menstrual e hormonal. Análises avançados de saúde: um índice diário de Prontidão resume a recuperação mental e física e fornece orientações acionáveis, enquanto o recurso de VFC (variabilidade da frequência cardíaca) oferece dados especializados sobre recuperação.

Disponibilidade e preço

O Amazfit Active 2 Square está disponível para compra hoje na Amazfit.com e Amazon. Com preço de US$ 149,99 ou € 149,90, o Active 2 Square proporciona recursos e desempenho de alto nível a um valor imbatível.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

Contato com a mídia

Mary Thompson Woodbury

Chefe de Relações Públicas na América do Norte

mary.woodbury@zepp.com