Barbieri une Steel Frame e Método Modular em obra de escola

A utilização conjunta do Light Steel Frame e do Método Modular tem sido uma alternativa às construções tradicionais, com avanços em produtividade, qualidade e sustentabilidade no setor. Ambas as técnicas se complementaram no projeto da Escola 35, obra realizada em Cañuelas, província de Buenos Aires, na Argentina.

Com uma área de 614 m², a Escola 35 traz a aplicação de novos e ecológicos métodos na construção civil, especialmente através do uso de Steel Frame. A execução deste projeto foi liderada pela construtora GT Construcción, com a equipe composta por Pablo Quiroga à frente do projeto, a arquiteta Florencia Lecolant na direção e Maximiliano González no projetista/design. No projeto houve ainda a colaboração entre a Consulsteel e a MOLBER para a engenharia detalhada por inspeções no local e consultorias, e fornecimento de painéis materiais, utilizando o Sistema de Painéis da Barbieri, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para Drywall e Light Steel Framing na América Latina.

“O sucesso deste projeto foi alcançado através de um rigoroso trabalho de engenharia, que permitiu a resolução de cada elemento estrutural utilizando o Steel Frame e o Método Modular. Ambas as soluções contribuem com mais precisão, menor desperdício de materiais e flexibilidade para criar diferentes layouts e designs, facilitando adaptações futuras", comenta André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil.

Detalhes arquitetônicos e de construção

O edifício térreo com cobertura de uma só água foi desenvolvido utilizando um sistema construtivo de uso misto e moderno, com materiais de alvenaria na área dos banheiros e as demais áreas usufruem das estruturas de aço. A cobertura foi feita exclusivamente em Steel Frame, projetada para maximizar a durabilidade e a eficiência energética, com peso estrutural de 23,94 kg/m².

O sistema Light Steel Frame é caracterizado pelo uso de perfis leves de aço galvanizado, o que garante estruturas resistentes, duráveis e flexíveis para diferentes tipos de edificações. Em paralelo, o Método Modular consiste na fabricação de módulos completos — paredes, pisos e coberturas — em ambiente fabril controlado, que posteriormente são transportados para o canteiro e instalados rapidamente.

