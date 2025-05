Minimum Deposit Casinos analisa a proposta de lei de cassinos on-line de Ohio e a crescente pressão para proibir jogos de azar com sorteios

WATERFORD, Irlanda, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC), um hub global de análises de iGaming e divisão do OneTwenty Group, divulgou um novo relatório analisando as implicações do Projeto de Lei 298 da Câmara dos EUA — uma proposta legislativa que pode remodelar o cenário de jogos de apostas online em Ohio.

O projeto de lei, apresentado pelo deputado Jay Edwards, busca legalizar os jogos de cassino on-line no estado, mas inclui disposições rigorosas. Apenas cassinos físicos e operadores de corrida de cavalo seriam elegíveis para obter licenças. Em uma medida ousada, o projeto de lei também propõe a proibição total de jogos on-line no estilo de sorteios, um modelo que cresceu rapidamente em estados onde os cassinos on-line tradicionais continuam ilegais.

"O que está acontecendo em Ohio faz parte de uma tendência nacional muito maior," disse um analista sênior da MDC. "Estamos vendo mais estados se moverem para eliminar plataformas de sorteios não regulamentadas em favor da concessão de licenças para cassinos online estruturados, tributados e com proteção ao consumidor."

Se aprovado, o projeto colocaria Ohio entre a crescente lista de estados — incluindo Montana, Louisiana e Nova York — que estão mirando nos sites de sorteios com dupla moeda. Esses sites frequentemente operam em áreas legais cinzentas, oferecendo moedas virtuais que podem ser trocadas por prêmios em dinheiro real sem licenças formais de jogo.

O relatório da MDC descreve o possível impacto sobre o mercado, incluindo mudanças nos modelos de marketing de afiliados, migração de jogadores para plataformas regulamentadas e maior fiscalização em todo o ecossistema de jogos de azar dos EUA.

Sobre a MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), uma divisão do OneTwenty Group, é um portal global confiável que analisa, classifica e recomenda cassinos online licenciados, seguros e de baixo depósito para jogadores que buscam experiências de jogo seguras e regulamentadas.

Contato: jonathan@onetwentygroup.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001099717)