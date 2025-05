Sutherland recebe patente dos EUA para Sentinel AI®, protegendo trabalho remoto com IA

Sutherland, líder mundial em transformação digital e comercial, recebeu uma patente da Agência de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) para Sutherland Sentinel AI®. Esta plataforma inovadora de proteção de dados impulsionada por IA redefine a conformidade, a segurança de dados e a gestão de riscos para ambientes de trabalho remotos e híbridos de hoje.

A Sentinel AI oferece aplicação de segurança em tempo real, ao aperfeiçoar soluções existentes para proteger dados confidenciais em locais de trabalho distribuídos, mantendo a produtividade.

A plataforma possibilita operações remotas seguras e redação de dados em tempo real para empresas líderes em finanças, telecomunicações e saúde, protegendo informações confidenciais de milhões de usuários e bilhões de transações em todo o mundo.

A Sentinel AI® Shield patenteada usa mascaramento dinâmico de dados com tecnologia de IA para proteger informações confidenciais em aplicativos, ao eliminar a necessidade de reescritas dispendiosas ou alterações na infraestrutura de backend. Algoritmos de aprendizagem automática adaptam automaticamente as regras de mascaramento para satisfazer as necessidades de privacidade, segurança e conformidade de cada organização.

Pareada com a Sentinel AI® Vision, que usa reconhecimento facial e sinais ambientais para monitorar a conformidade em tempo real, a plataforma ajuda a estabelecer uma sólida estrutura de confiança zero para operações remotas.

"As empresas não deveriam ter que escolher entre crescer rapidamente e se manter seguras", disse Doug Gilbert, Diretor de Informação e Diretor Digital na Sutherland. "Com a Sentinel AI, estamos mudando o jogo ao tornar a conformidade e a proteção de dados integradas, inteligentes e desenvolvidas para um mundo que prioriza o aspecto digital."

Resultados do mundo real com Sentinel AI®

Em todos os setores, a Sentinel AI já está causando um impacto mensurável. Um provedor mundial de serviços financeiros usou a Sentinel AI® Shield para proteger mais de 2 milhões de interações com clientes e acelerar a implantação segura em mais de 40 aplicações empresariais, ao reduzir os tempos de implantação de auditoria e liberar 80% da largura de banda das PMEs.

Uma empresa líder em telecomunicações dos EUA implementou a plataforma para intensificar a conformidade FCC. Ela implementou o mascaramento de dados a nível de campo sem alterações no código e habilitou atualizações de segurança no mesmo dia através de gerenciamento centralizado.

E no setor de saúde, a Sentinel AI Vision® ajudou um provedor nacional a superar as expectativas de auditoria enquanto reduziu o tempo de monitoramento de supervisão em 40% e obteve uma redução de 50x na mão-de-obra de auditoria mediante relatórios automatizados e detecção de riscos em tempo real.

Para setores onde a privacidade de dados não é negociável, a Sentinel AI oferece impacto comprovado:

Conformidade robusta : Elimina penalidades regulatórias e minimiza riscos de trabalho remoto com sua estrutura de conformidade prioritária, personalizável para todos os setores e requisitos regulatórios.

: Elimina penalidades regulatórias e minimiza riscos de trabalho remoto com sua estrutura de conformidade prioritária, personalizável para todos os setores e requisitos regulatórios. Produtividade em escala : Minimiza as cargas de trabalho de auditoria, liberando as equipes para se concentrarem em tarefas estratégicas.

: Minimiza as cargas de trabalho de auditoria, liberando as equipes para se concentrarem em tarefas estratégicas. Economia de custos comprovada : Reduz o tempo de monitoramento do supervisor em até 90%, o que se traduz em milhões em economia ao ano.

: Reduz o tempo de monitoramento do supervisor em até 90%, o que se traduz em milhões em economia ao ano. Segurança sempre ativa: Monitoramento contínuo que usa redação orientada por IA para garantir que a conformidade nunca seja uma reflexão posterior.

A Sutherland Sentinel AI® é uma das mais recentes incorporações ao crescente portfólio de inovações patenteadas da Sutherland. Com mais de 200 invenções exclusivas abrangendo IA, automação e outras tecnologias cruciais, a Sutherland continua consolidando sua liderança em tecnologia e propriedade intelectual na transformação digital.

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análise Avançada.

Para as empresas, estes são fatores-chave de sucesso. Para nós, são nossa principal especialidade.

Colaboramos com marcas icônicas globais, trazendo uma proposta de valor única por meio de tecnologias líderes de mercado e excelência em processos empresariais. No centro de tudo está a Engenharia Digital – a base que impulsiona a inovação rápida e a transformação empresarial em escala.

Criamos mais de 200 invenções exclusivas registradas em diversas patentes em IA e outras tecnologias emergentes. Aproveitando nossos produtos e plataformas avançados, promovemos transformações digitais em larga escala, otimizamos operações críticas, reinventamos experiências e lideramos soluções inovadoras, tudo isso por meio de um modelo fluido de “como serviço”.

Para cada empresa, fornecemos novas chaves para seus negócios, as pessoas com quem trabalham e os clientes que atendem. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas possibilitamos mudanças – nós projetamos resultados digitais.

Sutherland

digital outcomes.

