Xsight Labs anuncia disponibilidade do E1, revolucionando mercado de DPU com arquitetura de rede totalmente definida por software incomparável do setor

Xsight Labs, empresa líder em semicondutores fabless, que oferece conectividade de ponta a ponta para redes de centrais de dados de hiperescala, borda e IA de última geração, anunciou hoje a disponibilidade de seu E1-SoC baseado em Arm® para centrais de dados de IA em nuvem e borda. O E-Series é o único produto deste tipo a oferecer capacidade de programação completa do plano de controle e do caminho de dados, além de ser a DPU (Unidade de Processamento de Dados) definida por software de mais alto desempenho do setor. A Xsight Labs já está aceitando pedidos para seu E1-SoC e o E1-Server, a primeira DPU 800G do mercado.

E1 é o primeiro SoC no E-Series, a família de produtos de processadores de infraestrutura SDN (Rede Definida por Software) da Xsight Labs, com aceleradores de rede totalmente programáveis. Desenvolvido com base na avançada tecnologia de processos de 5 nm da TSMC, o E1-SoC começará a ser enviado para clientes e parceiros do ecossistema.

"Estamos realmente empolgados com o progresso que obtivemos com o E1-SoC em tão pouco tempo", disse Eric Vallone, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Xsight Labs. "O desempenho que observamos desde que o E1 voltou da linha de produção é incrível. Devidoàflexibilidade e ao desempenho sem precedentes que o E1 proporciona, estamos na expectativa de oportunidades que irá criar para nossos clientes em uma infinidade de casos de uso."

E1-Server: Um sistema de servidores de borda de alto desempenho

O E1-Server é tanto uma solução de sistema final como uma plataforma abrangente de desenvolvimento de produtos, composta por um único sistema de rack e software associado. O E1-Server permite atividades de prototipagem e prova de conceito para equipes de engenharia e desenvolvimento de produtos, ou pode ser implantado imediatamente como um sistema de servidor de borda autônomo de alto desempenho.

O E1-Server é fornecido com um conjunto completo de ferramentas de software e aplicativos que oferecem suporte a uma ampla variedade de casos de uso. Os casos de uso do E1-Server incluem computação de borda, nuvem pública, infraestrutura de provedores de serviços de conteúdo, infraestrutura sem fio, redes frontend e backend de fábrica de IA, bem como infraestrutura empresarial segura.

O E1-SoC é perfeito para desenvolver computação, redes, segurança, armazenamento, comutadores inteligentes e inferência de borda refrigerada a ar (aceleradores ou dispositivos de GPU) em formatos menores, como uma placa adaptadora PCIe® tradicional. O E1-Server pode ser utilizado como uma plataforma de desenvolvimento de sistemas para OEMs, ODMs e equipes de engenharia de CSP criarem suas próprias soluções. Os desenvolvedores podem usar os produtos de conectividade da Xsight Labs para escalonamento do E1-Server. A Xsight Labs também oferece as soluções de comutação ??SDN X-Series programáveis Ultra Ethernet Consortium como dispositivos de sistema ou chips. O E1 e o X2 se combinam para permitir sistemas Smart Switch e SDN de todas as camadas (OSI L1 a L7) com conectividade 100% 112G SerDes, oferecendo o melhor processamento e densidade de rede por unidade de rack em todas as soluções de silício disponíveis.

"A Xsight Labs está pronta para revolucionar o mercado de DPUs com seu inovador E-Series de aceleradores de rede totalmente programáveis ??e definidos por software", disse Bob Wheeler, Analista Principal da Wheeler’s Network. "A maioria das DPUs existentes partiu de projetos de NIC legados, resultando em conjuntos de recursos limitados e ferramentas de software proprietárias. O E1 quebra este paradigma como o primeiro SoC deste tipo a oferecer a abertura de um servidor Arm."

Permitindo a perfeita integração e a rápida implantação

O E1 foi projetado com o objetivo de alcançar a conformidade com o Arm SystemReady, o que significa que os sistemas operacionais irão funcionar imediatamente, ao acelerar o tempo de implantação e reduzir o custo de desenvolvimento.

“À medida que as centrais de dados evoluem para satisfazer às crescentes demandas de desempenho, eficiência e segurança na era da IA, as DPUs se tornaram um elemento facilitador crucial", disse Dong Wei, Arquiteto de Padrões e Membro da Arm. "Construído com base na computação fundamental dos Subsistemas de Computação Neoverse da Arm, o Xsight Labs vem definindo novos padrões de desempenho com o E1, enquanto trabalha para alcançar a conformidade com o SystemReady e garantir a interoperabilidade do software."

Principais recursos do E1-SoC:

Suporte nativo para Linux, DPDK, SPDK e XDP

Até 32/64 núcleos Arm Neoverse™ N2 v9.0-A

Até 4 DDR5 a 5200 MT/s com criptografia de memória (AES-XTS)

40 pistas PCIe® 5.0, 10 controladores de modo duplo, suporte a vários hosts

Capacidade de processamento de rede de até 800 Gbps: 2x400G, 4x200G ou 8x100G/50G/25G

Para a lista completa de recursos, consulte o Resumo do Produto E1-SoC.

Para informações sobre pedidos, envie um e-mail para sales@xsightlabs.com ou acesse https://xsightlabs.com/contact/.

Sobre a Xsight Labs

A Xsight Labs é uma empresa de semicondutores fabless que oferece soluções de conectividade de ponta a ponta para IA e centrais de dados de hiperescala. A tecnologia da Xsight Labs proporciona crescimento exponencial da largura de banda e versatilidade incomparável, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia e o custo total de propriedade. Fundada em 2017, a Xsight Labs tem sede em Kiryat Gat, Israel, com escritórios adicionais em Tel Aviv e Haifa, além de escritórios internacionais em Yerevan, Armênia, bem como em Boston, Raleigh e San José, nos EUA. Para mais informações, acesse www.xsightlabs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250521222627/pt/

Kevin Gaboury

xsightlabs@nereus-worldwide.com