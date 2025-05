Boomi adquire a Thru, Inc., fortalecendo a Transferência Gerenciada de Arquivos (MFT) Segura e aprimorando a integração com reconhecimento de contexto

A Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Thru, Inc., provedora de soluções de Transferência Gerenciada de Arquivos de nível empresarial e parceira confiável da Boomi. A aquisição marca uma expansão estratégica dos recursos de integração baseada em arquivos da Boomi, tudo em uma única plataforma nativa em nuvem que gerencia perfeitamente a movimentação de dados entre APIs, aplicativos e arquivos.

"À medida que as organizações gerenciam cada vez mais uma combinação híbrida de integrações baseadas em API e arquivos, a comprovada tecnologia MFT da Thru, Inc. garante a troca de arquivos segura, escalável e compatível em ecossistemas de negócios distribuídos", declarou Greg Wolfe, diretor comercial da Boomi. “A adição desses recursos fortalece ainda mais a capacidade da Boomi de oferecer integração dinâmica e contextualizada entre diversos tipos de dados e sistemas, especialmente para casos de uso com requisitos de conformidade rigorosos, como SOC 2 e outros.”

A Boomi e a Thru, Inc. são parceiras de longa data para fornecer soluções de MFT a clientes corporativos conjuntos em setores como serviços financeiros, saúde e manufatura — onde a transferência de arquivos é uma parte essencial das operações comerciais. A aquisição otimizará as experiências dos clientes ao incorporar a funcionalidade da Thru, Inc. diretamente na Plataforma Empresarial Boomi, permitindo o gerenciamento integrado de APIs, aplicativos e arquivos a partir de uma interface única e inteligente.

A aquisição da Thru, Inc. pela Boomi representa o mais recente dos esforços contínuos da Boomi para modernizar a Plataforma Empresarial Boomi, aprimorar seus recursos de automação e agregar maior valor aos clientes. A solução de transferência de arquivos gerenciada, segura, escalável e de nível empresarial da Thru, Inc. agora formará um pilar fundamental da estratégia de troca segura de dados da Boomi, aprimorando sua capacidade de oferecer suporte aos clientes com transferência segura de arquivos de ponta a ponta em escala. À medida que empresas globais buscam modernizar suas ferramentas MFT legadas, os pontos fortes combinados da Boomi e da Thru, Inc. oferecerão flexibilidade, automação e segurança incomparáveis ??— tudo dentro da plataforma unificada da Boomi.

Ao oferecer tecnologia MFT nativa, a Boomi capacita as empresas com:

Trocas de arquivos seguras e em conformidade — criptografando dados em trânsito e em repouso, verificando ameaças e atendendo aos padrões globais de conformidade, como SOC 2, em uma arquitetura de confiança zero.

— criptografando dados em trânsito e em repouso, verificando ameaças e atendendo aos padrões globais de conformidade, como SOC 2, em uma arquitetura de confiança zero. Operações eficientes de transferência de arquivos — com uma plataforma de nuvem elástica capaz de realizar trocas de alto volume, de muitos para muitos, sem infraestrutura adicional ou gargalos.

— com uma plataforma de nuvem elástica capaz de realizar trocas de alto volume, de muitos para muitos, sem infraestrutura adicional ou gargalos. Visibilidade e controle operacional completos — com monitoramento centralizado, alertas em tempo real e trilhas de auditoria detalhadas em toda a movimentação de arquivos.

A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento e atualmente espera-se que seja concluída até o final de junho de 2025.

A Boomi, líder em automação orientada por IA, apoia organizações em todo o mundo na automação e otimização de processos críticos, permitindo que alcancem resultados de negócios com mais agilidade. Com recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta sistemas de forma integrada e gerencia fluxos de dados por meio de uma solução completa que inclui gerenciamento de APIs, integração, governança de dados e orquestração de IA. Com mais de 23.000 clientes globalmente e uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está transformando a forma como empresas de todos os portes conquistam agilidade e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

Declaração Prospectiva

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, incluindo expectativas em relaçãoàaquisição da Thru, Inc. pela Boomi, integração de produtos e resultados para os clientes. Essas declarações baseiam-se em premissas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas, como potenciais atrasos na conclusão, desafios de integração e fatores de mercado. Os resultados reais podem diferir materialmente. A Boomi não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

