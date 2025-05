O primeiro computador quântico da IQM na região Ásia-Pacífico fica on-line e deve abrir um escritório em Seul

A IQM Quantum Computers, líder global em computação quântica com tecnologia de supercondutores, anunciou a expansão de sua presença na região Ásia-Pacífico com a abertura de um novo escritório na Coreia do Sul, prevista para junho de 2025. A iniciativa ocorre após a instalação de seu primeiro sistema quântico na Chungbuk National University (CBNU).

From left to right: Ben Lee and Mikko Välimäki of IQM Quantum Computers, Professor Kim Kiwoong of Chungbuk National University, Jyri Järviaho, Ambassador of Finland to South Korea, Jaana Tuomi, of Enter Espoo, Guensuk Ko of CBIST

O escritório em Seul reforça o compromisso da IQM em colaborar com instituições acadêmicas e de pesquisa, centros de computação de alto desempenho (HPC) e empresas para impulsionar o avanço da tecnologia quântica. A iniciativa também apoia a Coreia do Sul na construção de um ecossistema quântico dinâmico e na concretização dos objetivos definidos em sua estratégia nacional para o setor.

Como parte da expansão, a IQM nomeou Youngsim Kim como diretor nacional para a Coreia do Sul. “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàYoungsim. Com sua ampla experiência em computação quântica, sólida trajetória em cargos de liderança e profundo conhecimento do mercado local, estamos confiantes de que ela impulsionará nosso crescimento e nossas iniciativas estratégicas no país”, afirmou Mikko Välimäki, co-CEO da IQM Quantum Computers.

Kim tem mais de uma década de experiência em vários setores e um histórico em vendas, transformações e mudanças nos negócios e liderança de pessoas.

“Estou particularmente impressionada com a abordagem tecnológica inovadora da IQM e seu foco estratégico na expansão global. Estou entusiasmada em contribuir para o crescimento da empresa, impulsionando novas oportunidades de negócios e apoiando os clientes”, afirmou ela.

Essa expansão se apoia na recente entrega do IQM Spark, um computador quântico supercondutor de 5 qubits, às instalações da Chungbuk National University – uma conquista significativa para a empresa, que conseguiu implantar o sistema em apenas quatro meses.

Cho Young-chul, diretor da Fundação de Cooperação Indústria-Academia da Chungbuk National University, afirmou: “Esperamos que isso sirva como uma base estratégica para fortalecer a competitividade dos setores do futuro, por meio da realização de pesquisas e desenvolvimentos práticos e da disseminação de resultados acadêmicos com o uso de computadores quânticos.” Ele acrescentou: “Integraremos a computação quântica a diversas áreas para apoiar a formação de talentos e o desenvolvimento de ponta da indústria quântica em Chungbuk”.

“Essa última implantação, realizada em tempo recorde, reforça ainda mais nosso papel como líder global na aceleração da adoção da computação quântica, tornando os computadores quânticos mais abertos, acessíveis e práticos para pesquisadores e estudantes universitários em todo o mundo”, acrescentou Välimäki.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é uma das líderes globais em computação quântica com tecnologia de supercondutores. A empresa oferece computadores quânticos completos para instalação local, além de uma plataforma em nuvem para acesso remoto. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho (HPC), laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, todos com acesso total ao software e hardware da IQM. Com mais de 300 colaboradores, a IQM tem sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

