SleekFlow inova com automações avançadas para WhatsApp

No ambiente corporativo, a eficiência na comunicação com clientes é essencial para a competitividade de grandes empresas. As automações avançadas para WhatsApp da SleekFlow funcionam como aliadas das empresas, para atingir sucesso na experiência do cliente e gerar mais conversões. Essas ferramentas têm o objetivo de aprimorar a comunicação em todas as etapas do funil de vendas e da jornada do cliente.

?A funcionalidade Flows, exemplificando, funciona como uma mensagem em formato de formulário interativo de múltiplas etapas, e permite que as empresas criem interações estruturadas e personalizadas diretamente dentro do aplicativo de mensagens.

Por exemplo, com o Flows, o potencial cliente acessa a agenda do vendedor dentro do próprio WhatsApp e escolhe o horário mais conveniente para ele, facilitando a geração de SQLs.

Os clientes podem agendar consultas, se inscrever em promoções, solicitar orçamentos ou concluir cadastros — tudo sem sair da janela de conversa do WhatsApp, aumentando as chances de conversão, a eficiência operacional e a organização dos dados de maneira estruturada.

No dia 06 de junho de 2025, a SleekFlow irá lançar seu agente de IA: um agente virtual com tom de voz humana, que oferece um sistema pronto de qualificação e lead scoring automático. A coleta e qualificação de leads ocorre por meio de interações automatizadas e com base nas respostas, o agente identifica o perfil do lead e oferece informações personalizadas. O funil de vendas da empresa é alimentado, o que otimiza o trabalho de equipes de vendas que podem investir tempo e recursos em leads que possuem chances reais de conversão.



Os interessados podem acessar o site para saber mais ou, ainda, fazer a inscrição na lista exclusiva de espera do agente de IA da SleekFlow.

Website: https://sleekflow.io/pt-br