Perficient recebe dois prêmios por excepcional excelência ao cliente

A Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi nomeada Organização do Ano no 2025 Excellence in Customer Service Awards (Prêmio de Excelência em Atendimento ao Cliente de 2025), apresentado pelo Business Intelligence Group e Vencedora Ouro no Globee Awards for Customer Excellence (Prêmio Globee de Excelência ao Cliente). Ambos os prêmios destacam o compromisso da Perficient em oferecer experiências digitais excepcionais de ponta a ponta a seus clientes, ao maximizar o impacto comercial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250428242272/pt/

Perficient receives two awards for customer excellence, highlighting its commitment to delivering exceptional digital experiences to its clients.

O Prêmio Excelência em Atendimento ao Cliente reconhece pessoas, equipes e organizações que estão transformando o modo como as empresas interagem com seus clientes. O Business Intelligence Group reconheceu a Perficient como Organização do Ano por representar o que há de melhor em inovação e execução para o cliente. A Perficient aproveitou recentemente seu conhecimento em IA, a fim de transformar a experiência de compra do cliente para uma das principais montadoras de automóveis do mundo.

A Perficient fez parceria com a montadora para criar experiências significativas ao cliente e estabelecer um roteiro claro para navegar no complexo ambiente da IA, identificando casos de uso realistas e formando uma nova experiência de compra online B2C. A Perficient criou, testou e implementou um novo chatbot de IA com recursos cognitivos abrangentes, o qual oferece aos clientes uma experiência de compra simples e fácil, resultando em um aumento de 28% na interação do usuário e em ações de alto valor no site da empresa.

O Globee Awards também nomeou a Perficient como Vencedora Ouro na categoria Excelência ao Cliente. O prêmio reconheceu a Perficient por transformar o atendimento ao cliente e otimizar custos para um conglomerado multinacional fabril.

A Perficient aproveitou sua metodologia Envision Framework e Journey Science para desenvolver uma estratégia plurianual e aperfeiçoar o centro de contato do fabricante. A Perficient também implementou o Amazon Connect e a IA/ML da AWS para resolver situações comuns de atendimento ao cliente através de um chatbot, agente virtual e automação. O roteiro da Perficient e a solução habilitada para IA elevaram a experiência do centro de contato do fabricante, ao reduzir ligações de serviço e e-mails em 39%, além de identificar US$ 25 milhões em economias de custos anuais rastreáveis.

"É uma honra sermos reconhecidos pelo Business Intelligence Group e pelo Globee Awards pela excelência ao cliente", disse Ed Hoffman, Vice-Presidente Sênior da Perficient. "Na Perficient, entendemos que só conquistamos o sucesso quando nossos clientes também o conquistam. Estamos comprometidos em impulsionar o progresso mediante inovações pioneiras que superem barreiras para nossos clientes. Estes prêmios são uma prova deste compromisso e do foco incansável de nossas equipes mundiais em criar experiências digitais que gerem um crescimento substancial dos clientes."

Para mais informações sobre o compromisso da Perficient com a excelência do cliente, siga-nos nas redes sociais.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionar seus negócios com ousadia e alcançar resultados concretos por meio da tecnologia. Superamos limites, somos incansáveis na busca por resultados e moldamos o futuro ao lado de nossos clientes. Para saber mais, visite www.perficient.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250428242272/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Connor Stieferman, Gerente Sênior de Comunicações

314-529-3595

Connor.Stieferman@perficient.com