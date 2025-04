Thales e Michelin impulsionam o crescimento da receita de software com software de simulação inovador

A Thales, líder mundial em tecnologia e segurança, anunciou hoje que está trabalhando em parceria com a fabricante de pneus Michelin para proteger sua propriedade intelectual e implantar seu software para clientes no mundo inteiro, com a Plataforma de Monetização de Software Sentinel.

A Michelin, um dos maiores, mais antigos e mais respeitados fabricantes de pneus do mundo – conhecido por montar pneus físicos para tudo, de bicicletas a ônibus espaciais – está agora fazendo a transição para a receita baseada em software. O TameTire é um exemplo da oferta de software da Michelin que permite que os fabricantes de automóveis e as equipes de automobilismo simulem o desempenho dos pneus no mundo real com um alto nível de precisão.

Usando algoritmos complexos, o TameTire prevê o comportamento dos pneus em reação a várias forças, torques e temperaturas para ajudar os fabricantes a produzir modelos de carros com melhor manuseio a custos reduzidos, além de permitir que as equipes de automobilismo testem e ajustem as configurações de seus veículos em um ambiente mais conveniente e seguro.

O TameTire é apenas um dos vários produtos de simulação que a Michelin utiliza e protege com o Thales Sentinel. Outros incluem o Canopy, que oferece simulação de tempo de volta, modelagem de veículos e exploração de configurações em tempo recorde, utilizando o poder da computação em nuvem e um solucionador de colocação proprietário; e o SiMiX, uma iniciativa que fornece conjuntos de dados para fabricantes de veículos, equipes de corrida e organizações da cadeia de suprimentos automotiva, cobrindo componentes como pneus, chassis e suspensões.

Damien Bullot, vice-presidente de Monetização de Software da Thales, comentou:“Considerando que o software inovador da Michelin é complexo e proprietário, reconhecemos a necessidade de uma plataforma de licenciamento ágil, que fosse ao mesmo tempo fácil de implementar e capaz de proteger contra o roubo de propriedade intelectual. O Thales Sentinel gerencia todo o licenciamento de software da Michelin por meio de uma solução única, totalmente compatível com a infraestrutura da empresa. Estamos muito satisfeitos ao ver os ganhos operacionais e o crescimento de receita resultantes dessa colaboração”.

“Como uma organização cuja reputação se baseia na qualidade, manter o foco na qualidade foi essencial para nós ao expandirmos nossos negócios para ofertas baseadas em software. Somos o líder de mercado claro nesse tipo de solução, e a parceria com a Thales garantiu que pudéssemos não apenas proteger essa valiosa propriedade intelectual, mas também oferecer um novo modelo de negócios por assinatura e escalar nossa receita baseada em licenças. Contar com a plataforma Sentinel nos permite focar na inovação contínua do nosso software e na criação de valor para nossos clientes”, afirmou Pierre-Yves Mauriere, proprietário do produto do TameTire na Michelin.

A Michelin conta com a capacidade do Sentinel de licenciar software localmente, na nuvem ou em qualquer combinação dessas opções. Enquanto o TameTire é normalmente implantado em modo off-line ou em um ambiente híbrido, o Canopy e o Simix são implantados exclusivamente na nuvem, utilizando o Sentinel Cloud License Manager.

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

