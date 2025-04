Textron Aviation comemora dez anos do programa Top Hawk com quatro novos beneficiários, incluindo o primeiro no Reino Unido.

A Textron Aviation anunciou hoje o décimo aniversário do inovador programa Top Hawk da empresa, criado para oferecer aos alunos acessoàaeronave de treinamento mais popular do mundo, o Cessna Skyhawk. Como parte deste marco, que coincide com o 70º aniversário da aeronave icônica, os participantes de 2025 incluem United Flight Systems, Lunken Flight Training Center, Flex Air e VNE Aviation, o primeiro beneficiário do programa no Reino Unido.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250402455057/pt/

Textron Aviation celebrates ten years of Top Hawk program with four new recipients (Photo Credit: Textron Aviation).

O Cessna Skyhawk foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Com uma demanda por mais de 200.000 novos pilotos em todo o mundo na próxima década, é vital dar suporte aos jovens que buscam oportunidades na aviação", disse Lannie O'Bannion, Vice-Presidente Sênior de Vendas e Marketing. "O Skyhawk fornece aos alunos uma plataforma de treinamento de voo tecnologicamente avançada, garantindo que os alunos das organizações Top Hawk contem com equipamentos de alta qualidade como a base de suas carreiras."

Desde o lançamento do programa em 2015, a Textron Aviation colocou quase 50 Cessna Skyhawks com organizações Top Hawk participantes em todo o mundo para inspirar a jornada do voo e apoiar a indústria com uma consolidada equipe de aviadores qualificados. Como participante do Top Hawk, cada organização recebe um Cessna Skyhawk novo de fábrica e com a marca personalizada para usar durante o programa para treinamento de pilotos estudantes e promover o treinamento de pilotos em apresentações aéreas, concursos de aviação e eventos de recrutamento.

Comemorando 70 anos do Cessna Skyhawk com inspiração da jornada do voo

O Skyhawk é considerado a aeronave preferida para treinamento de pilotos, sendo a aeronave monomotor mais popular da história da aviação. Desde que a aeronave voou pela primeira vez em 1955, mais de 45.000 aeronaves Cessna 172 foram entregues a clientes em todo o mundo, um número maior do que qualquer outra aeronave na indústria. Conhecido por sua simplicidade, robustez e confiabilidade, o Skyhawk se tornou rapidamente o favorito entre escolas de voo e pilotos privados.

O Skyhawk monomotor de quatro assentos e asa alta é conhecido por oferecer uma combinação de recursos modernos, incluindo aviônicos Garmin G1000 NXi com conectividade sem fio, um sistema de exibição de ângulo de ataque padrão e confiabilidade comprovada. O novo e moderno interior do Cessna Skyhawk inclui recursos como plugues de fone de ouvido em cada assento, portas de carregamento USB e melhores assentos para maior conforto. A aeronave também possui hélice de passo fixo em alumínio da McCauley, proporcionando maior confiabilidade, tempo de operação e um motor Lycoming IO-360-L2A com 180 CV de potência.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios nos segmentos de aeronáutica, defesa, industrial e financeiro para oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250402455057/pt/

Contato com a mídia:

Heaven Cedeno

+1.316.285.4578

hcedeno@txtav.com

txtav.com