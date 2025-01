Chemelex inicia nova fase como empresa independente e nomeia David Prystash como CEO

A Chemelex, líder global em soluções térmicas elétricas e de detecção, anuncia hoje dois marcos importantes em sua história: a conclusão de sua separação da nVent e a nomeação de David Prystash como CEO. Após a aquisição pelo braço de private equity da Brookfield Asset Management, a Chemelex agora opera como uma empresa independente, pronta para acelerar seu crescimento e inovação no setor de gestão térmica.

Pioneira em rastreamento térmico autorregulável e outras tecnologias, a Chemelex, anteriormente a divisão de Gerenciamento Térmico da nVent, sempre foi reconhecida como referência no setor. A empresa continuará a fortalecer esse legado, mantendo sua missão de fornecer soluções elétricas térmicas e de detecção de alta qualidade para proteger processos, ambientes e pessoas em todo o mundo. Seu compromisso com a inovação, confiabilidade e excelência no atendimento é refletido em sua filosofia "Excelência é tudo", voltada para um público diversificado, que inclui indústrias, empresas de energia tradicional e em transição, infraestrutura, data centers, prédios comerciais e residências. Em sua nova fase como empresa independente, a Chemelex poderá intensificar o foco na inovação de produtos, operações ágeis e relacionamentos diretos.

David Prystash assume o cargo anteriormente ocupado por Brad Faulconer, que seguirá atuando como consultor estratégico. Prystash possui ampla experiência em cargos de liderança sênior e, mais recentemente, atuou na International Automotive Components Group (IAC), primeiro como diretor financeiro e, posteriormente, como presidente e CEO.

"Agradecemos a Brad por sua liderança e inúmeras conquistas ao longo dos últimos 30 anos", afirmou o Conselho da Chemelex. "David é um líder experiente, com um histórico sólido na construção de equipes capacitadas para impulsionar o crescimento e a inovação por meio de estratégias focadas no cliente. Damos as boas-vindas a David e esperamos colaborar com ele e com Brad em suas novas funções".

"A Chemelex se consolidou como líder no segmento de soluções essenciais para gerenciamento térmico, entregando qualidade, inovação e um serviço de alto nível ao mercado", afirmou David Prystash, CEO. "Estou animados em liderar a empresa e trabalhar ao lado da equipe enquanto iniciamos este novo capítulo como uma empresa independente, pronta para um crescimento ainda maior".

A Chemelex reúne um portfólio global de destaque em soluções de rastreamento térmico e sistemas completos de gerenciamento de calor. Suas soluções são representadas por marcas renomadas como Raychem, Tracer, Pyrotenax e Nuheat, todas desempenhando um papel essencial na entrega de produtos de alta qualidade e serviços de engenharia com tecnologias comprovadas, agora sob a liderança da Chemelex:

Raychem: fornece soluções industriais de rastreamento térmico que protegem processos críticos, com foco na transição energética, abrangendo tanto aplicações com combustíveis tradicionais quanto com fontes limpas. Além disso, a marca disponibiliza proteção contra o inverno para ambientes comerciais e residenciais, além de soluções para melhorar o desempenho de prédios, infraestruturas e residências.

fornece soluções industriais de rastreamento térmico que protegem processos críticos, com foco na transição energética, abrangendo tanto aplicações com combustíveis tradicionais quanto com fontes limpas. Além disso, a marca disponibiliza proteção contra o inverno para ambientes comerciais e residenciais, além de soluções para melhorar o desempenho de prédios, infraestruturas e residências. Tracer: oferece serviços de gerenciamento térmico desenvolvidos para otimizar projetos de rastreamento térmico por meio de uma abordagem integrada, garantindo máximo desempenho, redução de custos e minimização de riscos.

oferece serviços de gerenciamento térmico desenvolvidos para otimizar projetos de rastreamento térmico por meio de uma abordagem integrada, garantindo máximo desempenho, redução de custos e minimização de riscos. Pyrotenax: fornece cabos com classificação contra incêndio que protegem circuitos elétricos essenciais em situações de emergência.

fornece cabos com classificação contra incêndio que protegem circuitos elétricos essenciais em situações de emergência. Nuheat: oferece sistemas de aquecimento de piso que proporcionam conforto em prédios residenciais e comerciais.

Essas marcas oferecem uma ampla gama de tecnologias e ferramentas comprovadas e preparadas para o futuro, projetadas para atender às necessidades cada vez mais complexas de gerenciamento térmico em diversos ambientes.

Sobre a Chemelex

A Chemelex é líder global em soluções térmicas e de sensoriamento elétrico, protegendo os processos, locais e pessoas críticas do mundo. Com mais de 50 anos de inovação e um compromisso com a excelência, desenvolvemos soluções que garantem segurança, confiabilidade e eficiência em diversos ambientes, desde fábricas industriais e data centers até residências. Oferecemos tecnologias preparadas para o futuro, capacidades de engenharia avançadas e expertise local, com o respaldo de padrões globais. Nossa oferta inclui um portfólio líder de nossas marcas confiáveis: Raychem, Tracer, Nuheat e Pyrotenax.

www.chemelex.com

Chemelex, Raychem, Tracer, Nuheat e Pyrotenax são marcas registradas pertencentes ou licenciadas pela Chemelex ou suas afiliadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250130993733/pt/

Contato com a mídia

Lowie Van Rymenant

Vice-presidente de marketing

Chemelex

+32 (16) 213 532

Lowie.VanRymenant@nvent.com