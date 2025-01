A DuckDuckGoose, uma empresa líder em detecção de deepfake com base em IA com sede nos Países Baixos, tem orgulho de anunciar sua parceria com o Banco Daycoval, uma das instituições financeiras mais confiáveis do Brasil. Juntos, pretendem combater a crescente ameaça da fraude de identidade digital baseada em deepfakes no país, cada vez mais visado por criminosos cibernéticos que utilizam essa tecnologia.

Com a fraude de identidade digital aumentando em mais de 400% nos últimos dois anos (fonte: DuckDuckGoose), o Brasil enfrenta desafios sem precedentes em relaçãoàsegurança cibernética. O Banco Daycoval, ao reconhecer a necessidade crítica por inovação, integrou a solução DeepDetector da DuckDuckGoose em seus processos KYC (ou Conheça Seu Cliente). Contando com a confiança de agências de defesa do mundo inteiro, esta tecnologia capacita agora o setor bancário do Brasil para a detecção em tempo real de deepfakes e para tornar os processos de verificação mais eficientes.

Liderando a luta contra os deepfakes

Os deepfakes são falsificações geradas por IA altamente realistas que estão se tornando a ferramenta preferida dos fraudadores, minando a confiança nos sistemas financeiros digitais. Como uma das nações mais impactadas, o Brasil tomou a dianteira nesta batalha. Com a adoção das soluções avançadas da DuckDuckGoose, o Banco Daycoval se posiciona contra o crime cibernético, estabelecendo um precedente para as outras instituições financeiras na região.

“A liderança e a proatividade do Banco Daycoval demonstram vigilância excepcional quando se trata de enfrentar as ameaças mais sofisticadas da atualidade”, disse Parya Lotfi, CEO da DuckDuckGoose. “Esta parceria representa um marco em nossa missão de criar um ambiente digital onde a confiança e autenticidade são essenciais. Estamos orgulhosos de trabalhar com uma instituição tão inovadora para proteger o ecossistema financeiro do Brasil.”

Definindo um novo padrão para a segurança digital

O DeepDetector da DuckDuckGoose integra-se perfeitamente aos sistemas financeiros para detectar e bloquear conteúdo deepfake em tempo real. Esta solução não só impede fraudes, mas também otimiza a integração digital, aumenta as eficiências operacionais e aprimora a experiência do cliente. Juntos, a DuckDuckGoose e o Banco Daycoval pretendem inspirar um movimento no setor financeiro para encorajar as instituições a adotarem tecnologias avançadas na luta contra o crime cibernético.

Sobre a DuckDuckGoose

A DuckDuckGoose é líder global em detecção de deepfakes baseados em IA. Seu principal produto, o DeepDetector, ajuda as instituições financeiras, governos e empresas de mídia a combaterem fraudes de identidade sintética e protegerem identidades digitais. Acesse www.duckduckgoose.ai para saber mais.

Sobre o Banco Daycoval

Fundado em 1968, o Banco Daycoval é uma das instituições financeiras mais respeitadas do Brasil, oferecendo soluções inovadoras e seguras em corporate banking, crédito pessoal e câmbio. Acesse www.daycoval.com.br para obter mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250121933426/pt/

Sukrit Bhatia

Especialista de Marketing

DuckDuckGoose

E-mail: sukrit@duckduckgoose.nl