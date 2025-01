Thales faz parceria com o Departamento de Serviços para Motoristas do estado da Geórgia nos EUA para melhorar a experiência da cidadania

Por meio de uma parceria com o Departamento de Serviços para Motoristas (DDS) da Geórgia, a Thales implementou com sucesso quiosques de registro projetados de forma inclusiva para a emissão de credenciais nos Centros de Atendimento ao Cliente do DDS da Geórgia. Essa solução de fácil uso foi projetada para melhorar a experiência do cliente e liberar o tempo da equipe, trazendo um novo nível de eficiência e conveniência para os centros do DDS em todo o estado.

Os quiosques de registro da Thales oferecem aos cidadãos do estado da Geórgia uma nova opção segura e conveniente para uma série de serviços do DDS, incluindo renovação de carteiras de motorista, obtenção de relatórios de histórico de direção e transações de mudança de endereço. Os 30 quiosques estão estrategicamente posicionados em todo o estado em 23 locais de alto volume de CSC, oferecendo aos cidadãos da Geórgia uma maneira rápida, fácil e descomplicada de gerenciar suas necessidades de licenciamento.

“A introdução dos quiosques de registro da Thales para emissão de credenciais melhorou significativamente a experiência do cliente no Departamento de Serviços para Motoristas da Geórgia. A implementação dessa tecnologia melhorou a eficiência do pessoal, permitindo que nossa equipe se centre em fornecer assistência personalizada onde ela é mais necessária. No geral, os quiosques da Thales foram um divisor de águas tanto para nossos clientes quanto para nossa equipe”. – Spencer R. Moore, comissário do Departamento de Serviços para Motoristas do estado da Geórgia.

O DDS da Geórgia já observou melhorias em sua eficiência operacional para serviços de motorista usando esses novos quiosques de autoatendimento, melhorando ainda mais a experiência do cliente. Com as implementações dos quiosques da Thales, um único membro da equipe do DDS do estado da Geórgia pode gerenciar simultaneamente vários quiosques, permitindo que a equipe do DDS forneça suporte personalizado e gerencie consultas mais complexas, fornecendo, em última análise, uma maior qualidade de serviço para seus cidadãos.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o Departamento de Serviços para Motoristas da Geórgia para apresentar nossos avançados quiosques de autoatendimento”, disseTyson Moler, vice-presidente da Thales Identity and Biometric Solutions na América do Norte. “Esses quiosques representam um avanço significativo no fornecimento de serviços seguros, rápidos, eficientes e convenientes para os cidadãos do estado da Geórgia. Ao simplificar as transações de rotina, também estamos ajudando o DDS da Geórgia a otimizar seus recursos e a se concentrar no fornecimento de um serviço excepcional ao cliente.”

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética.

Com 81 mil funcionários em 68 países, O Grupo gerou vendas de €18,4 bilhões em 2023.

