Robótica: Custom Logic apoia projeto de ensino para jovens

A Custom Logic, empresa de tecnologia e desenvolvimento de soluções para sistemas automatizados no setor industrial, tornou-se apoiadora, em dezembro de 2024, do projeto social Taubatexas Robotic #7459.

A Taubatexas Robotic #7459 foi criada em 2018 como uma iniciativa educacional para estudantes da rede pública de ensino, em Taubaté, São Paulo. O objetivo do projeto é promover conhecimentos e possibilitar carreiras em robótica e tecnologia para jovens de 14 a 18 anos.

A equipe disputa, desde 2019, a competição internacional FIRST Robótic Competition (FRC), idealizada pela organização sem fins lucrativos For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) para estimular nos estudantes o interesse por ciência e tecnologia, através de competições de robótica.

Thomaz Kenzo Iwamura, fundador da Custom Logic, explica como a empresa apoia o projeto educacional. “Fornecemos suporte financeiro, conectamos os participantes com profissionais da área para mentorias técnicas e suporte sobre automação e programação e incentivamos a divulgação do projeto para atrair novos apoiadores e garantir a continuidade da iniciativa’.

Com apenas sete meses, em 2019, a Taubatexas Robotic #7459 conquistou o primeiro prêmio, Rookie All-Star Award, em Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. A equipe concorreu a premiação, que reconhece a melhor equipe novata nas disputas regionais, com mais de 50 equipes e garantiu a vaga na a competição mundial FIRST Championship.

Em 2025, a Taubatexas Robotic #7459 já iniciou as primeiras atividades da temporada. O tema do desafio é Reefscape e testa habilidades de engenharia para fortalecer a formação rochosa que serve de habitat para diversas espécies marinhas. No entanto, o processo também desenvolve habilidades técnicas e pessoais como liderança de grupo e comunicação.

Conhecimentos e desenvolvimento de habilidades

De acordo com o empresário, a experiência adquirida em projetos como o Taubatexas Robotics dá aos jovens uma visão prática do uso de tecnologias avançadas e a confiança para enfrentar desafios complexos. “Iniciativas como esta criam uma ponte direta entre educação e mercado de trabalho, ajudando a preencher lacunas no setor com profissionais altamente qualificados”.

Segundo Iwamura a iniciativa prepara os jovens para atuar especificamente em setores como automação, engenharia e programação, mas também em outras áreas do mercado de trabalho. “O aperfeiçoamento das habilidades nesse segmento pode ajudar esses jovens futuramente na vida profissional. A robótica educacional desenvolve habilidades que são altamente valorizadas em qualquer carreira, como raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe”.

Além de programação, design mecânico, construção de robôs, conceitos de engenharia e eletrônica, os jovens desenvolvem competências de trabalho em equipe, liderança, gerenciamento de projetos e habilidades de comunicação.

O empresário reforça que o aprendizado dos participantes do projeto vai além do aspecto técnico e inclui habilidades essenciais para um desempenho profissional de destaque no futuro. “Para a Custom Logic, apoiar essa iniciativa é mais do que uma ação social, é contribuir diretamente para a construção de um futuro mais inovador e inclusivo para a tecnologia”.

Para Iwamura, as empresas de tecnologia têm um papel fundamental em inspirar e formar a próxima geração de talentos. “Apoiar iniciativas como o Taubatexas Robotics é investir no futuro, promovendo não apenas a inclusão tecnológica, mas também abrindo portas para jovens que podem se tornar os líderes e inovadores da indústria”, pontua.

Uma estimativa da consultoria Boston Consulting Group, feita em 2021, calculou um salto de US$25 bilhões do mercado global de robótica, para entre US$160 bilhões e US$260 bilhões até 2030. Um crescimento na participação de mercado para robôs de serviços profissionais é estimado em até US$170 bilhões, enquanto as vendas de robôs industriais e de logística podem chegar a cerca de US$80 bilhões.

