SRM: software facilita compras no setor de aço

No setor siderúrgico, é comum que as empresas tenham de lidar com uma grande quantidade de processos relacionados à gestão de fornecedores, orçamentos e compra de aço. A fim de agilizar essas tarefas, há equipes que fazem uso de softwares de Supplier Relationship Management (SRM ou “gerenciamento de relacionamento com fornecedores”, em tradução literal ao português).

Uma das vantagens do SRM é permitir que as demandas fiquem mais claras e organizadas, evitando que o departamento de compras desperdice tempo buscando arquivos e informações em e-mails trocados com fornecedores, por exemplo. É o que explica Jean Marie, sócio da SteelProc, empresa especializada em soluções para a gestão de compras de aço, incluindo SRM.

“De forma geral, o SRM pode melhorar a colaboração entre as empresas e seus fornecedores ao simplificar o processo de solicitação de preços, ofertas, negociações e, finalmente, compras. Fica mais simples e efetivo, permitindo focar na relação com o fornecedor e não na administração do processo”, esclarece Marie.

Ele explica que, no caso da SteelProc, o SRM desenvolvido levou em conta a experiência prévia de especialistas em comércio de aço. O programa foi adaptado às características de quem atua no setor siderúrgico ao invés de uma abordagem generalista. Categorias como bobinas de aço laminadas a quente, a frio ou galvanizadas são algumas das categorias que vêm configuradas.

Com uma melhor gestão possibilitada pelo SRM, as empresas têm mais chances de aumentar a sua base de fornecedores, diz Jean Marie. “Ter mais fornecedores permite, no final, conseguir preços vantajosos e reduzir os custos da empresa. Conhecer melhor seus provedores, e vice-versa, consolida as relações e traz novas oportunidades de negócios”, afirma.

Na configuração inicial de um programa de SRM, o usuário deve, entre outras tarefas, adicionar os fornecedores da empresa, configurar as categorias de produto adquiridos e quem aprova as compras.

Marie afirma ser vital que as empresas ligadas à indústria do aço invistam em novas tecnologias e ferramentas. Ele, no entanto, diz que tecnologias como os softwares de SRM não têm a pretensão de substituir a presença humana no setor.

“A área de aço é uma área bem tradicional onde o contato humano é indispensável. Os softwares de gestão de fornecedores e de solicitações de preços são ferramentas que têm como objetivo ajudar. Não são pensados para substituir as relações humanas”, enfatiza Marie.

Para saber mais, basta acessar: https://steelproc.com/