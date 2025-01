LambdaTest se torna a primeira do mercado a lançar a série Samsung Galaxy S25 para testes de aplicativos

A LambdaTest, uma das principais plataformas unificadas de testes na nuvem, anunciou que a aguardada série Samsung Galaxy S25, incluindo S25, S25+ e S25 Ultra, já está disponível na plataforma de dispositivos reais da LambdaTest, uma semana antes do lançamento oficial no varejo, previsto para 7 de fevereiro.

Com isso, a LambdaTest se torna a primeira do mercado a oferecer a desenvolvedores e testadores em todo o mundo a oportunidade de realizar testes manuais e automatizados em escala nos mais recentes dispositivos reais Samsung Galaxy, antes de qualquer outra plataforma.

De apps para dispositivos móveis até aplicativos Web, os usuários agora podem validar de forma integrada o desempenho, a compatibilidade e a experiência do usuário de seus apps na linha principal S25 da Samsung, dias antes do lançamento oficial para os consumidores.

Mayank Bhola, cofundador e líder de produtos da LambdaTest, compartilhou: "lançar a série Samsung Galaxy S25 na LambdaTest antes de seu lançamento oficial é uma prova do nosso compromisso em antecipar as necessidades do setor de testes de software. Nosso objetivo sempre foi capacitar desenvolvedores e testadores com as ferramentas necessárias para entregar experiências digitais impecáveis, e esse lançamento reforça essa missão. O futuro dos testes está na proatividade, e estamos animados em trazer esse futuro para nossos usuários hoje".

Com o lançamento antecipado, a LambdaTest permite que as equipes se adiantem, assegurem implementações perfeitas de aplicativos e entreguem uma experiência de usuário superior em dispositivos de última geração. Para saber mais, acesse: https://accounts.lambdatest.com/login

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de garantia de qualidade de software inteligente e omnicanal que permite às empresas acelerarem o tempo de colocação no mercado por meio da criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e com tecnologia de IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

Com o teste de aplicativos e navegadores na nuvem, os usuários podem realizar testes manuais e automatizados de aplicativos Web e móveis em mais de 5.000 combinações de navegadores, dispositivos reais e sistemas operacionais.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de testes na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação, com velocidades impressionantes, reduzindo o tempo de testes de qualidade e permitindo que os desenvolvedores criem software mais rapidamente.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

