Aprender idiomas potencializa controle inibitório dos jovens

O dicionário da língua portuguesa Michaelis define inibição como o ato ou efeito de inibir(-se) ou condição mental e psicológica que inibe ou limita ação, que cria hesitação e resistência e até mesmo proibição a certos atos ou sentimentos.

Pollyanna Batista, doutora em ciências aplicadas à saúde pela UFMG, explica como o controle inibitório é uma função importante para resolver problemas e tomar decisões no dia a dia, pois ajuda a substituir reações automáticas por respostas mais pensadas e adequadas.

Pollyanna Batista destaca a importância do controle inibitório como uma função executiva crucial para a gestão da atenção, pensamentos, comportamentos e emoções. Esta habilidade é especialmente vital para as crianças e os jovens, pois ajuda a evitar distrações e controlar impulsos automáticos, o que é essencial para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo.

O artigo The Influence of Cross-Speaker Code-Switching and Language Ability on Inhibitory Control in Bilingual Children de Emily Hansen, Caitlyn Slawny e Margarita Kaushanskaya, explorou como crianças com habilidades linguísticas mais avançadas apresentaram um controle inibitório superior sugerindo que a capacidade de controlar mudanças de idioma está ligada a um melhor controle cognitivo.

Para as crianças com habilidades linguísticas mais baixas, não houve associação entre a troca de idioma e o controle inibitório. O estudo reforçou a ideia de que o bilinguismo pode melhorar certos aspectos do desenvolvimento cognitivo, preparando melhor as crianças para enfrentar desafios intelectuais.

Benefícios de aprender idiomas para o controle inibitório

O artigo Inhibitory Control Facilitates Learning New Knowledge Based on Existing Knowledge in Cross-Linguistic Word Contexts, publicado por Zilan Zou e Baoguo Chen, explora como o bilinguismo pode influenciar positivamente o controle inibitório em crianças ajudando-as a desenvolver um controle mais aprimorado.

Nesse estudo, os pesquisadores solicitaram às crianças bilíngues para aprenderem novos significados de palavras ambíguas e observaram que aquelas com maior habilidade de controle inibitório conseguiam aprender esses novos significados de maneira mais eficiente.

O artigo Recruitment of Global Language Inhibitory Control and Cognitive-General Control Mechanisms in Comprehending Language Switches: Evidence from Eye Movements de Ana Schwartz, José Negron e Colin Escola, examinou movimentos oculares para entender como os bilíngues lidam com a alternância de idiomas durante a compreensão de textos.

O estudo sugeriu que o bilinguismo, além de aprimorar a capacidade de alternar entre idiomas, também fortalece habilidades cognitivas gerais, como a atenção e o foco, ajudando as pessoas a lidarem melhor com tarefas complexas e a resolver problemas de forma mais eficaz.

Benefícios práticos do controle inibitório em jovens e crianças

O psicanalista e gestor educacional Julimar Falconiere observa que “os benefícios práticos do controle inibitório aprimorado são amplos. Crianças que aprendem um segundo idioma tendem a ser mais focadas e disciplinadas, habilidades que se traduzem em melhor desempenho acadêmico, maior capacidade de resolver problemas complexos e maior capacidade de concentração”.

O escritor Fabiano Martins Reis, membro da ALUZ - Academia Luziense de Letras e Artes (Santa Luzia-MG) relata que “fora da escola, o controle inibitório tem implicações práticas no cotidiano. Jovens com essa habilidade bem desenvolvida são mais capazes de gerenciar suas emoções e impulsos, o que pode levar a melhores decisões em situações sociais. A capacidade de resistir ao impulso de verificar constantemente redes sociais, por exemplo, pode ajudar os jovens a manterem uma rotina de estudos mais produtiva”.

O economista e escritor Diercio Ferreira, franqueado da escola de idiomas Yázigi Pampulha em Belo Horizonte justifica que “o aprendizado de idiomas para crianças a partir dos 3 anos oferece benefícios como a capacidade de desenvolver um controle inibitório forte, além de equipá-las com habilidades essenciais para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação preparando-as para um futuro promissor”.

