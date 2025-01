A Inteligência Artificial (IA) está transformando diferentes setores da sociedade, e a segurança desponta entre as áreas que mais têm se beneficiado da tecnologia. No Brasil, a tendência segue em expansão, refletindo um mercado em constante adaptação às novas demandas de empresas e consumidores. De acordo com pesquisa realizada pela IEEE Transmitter, 48% dos líderes de tecnologia entrevistados esperam que o principal uso da IA em 2025 seja voltada à identificação de vulnerabilidades de segurança em tempo real e prevenção de ataques cibernéticos.

No setor de proteção patrimonial, a IA introduz sistemas capazes de aprender com o ambiente e detectar padrões incomuns, agindo preventivamente para evitar incidentes. A abordagem proativa permite respostas mais rápidas a ameaças e reduz significativamente os riscos. "A tendência é que os recursos sejam cada vez mais adaptados às necessidades específicas de residências, condomínios e empresas, oferecendo proteção integrada e eficiente", explica Gustavo Maciel, gerente de Varejo da Hikvision.

Uma das inovações mais promissoras para 2025 é o uso de reconhecimento facial em larga escala. Inicialmente desenvolvido para segurança pública, o recurso agora é aplicado no varejo, com funções que vão além da prevenção de perdas. Auxilia na identificação de quadrilhas e no monitoramento de comportamentos suspeitos, mas também fornece dados sobre o perfil do público, como gênero e faixa etária. "As informações ajudam lojistas a planejar promoções, a organizar a exposição de produtos de acordo com o fluxo de clientes e até mesmo na otimização da equipe em horários de maior movimento", salienta Maciel.

"Outro avanço significativo é a utilização de mídias digitais no ponto de venda, como painéis de LED e sistemas de Digital Signage. Tais soluções permitem a personalização das mensagens, controlando o conteúdo exibido de acordo com o público e o horário. Além de valorizar o espaço comercial, os recursos oferecem uma nova fonte de receita, com a possibilidade de veicular anúncios de indústrias parceiras. A combinação de tecnologia e marketing tem potencial de transformar a experiência de compra, aumentando o engajamento do consumidor e fortalecendo a relação com a marca", pontua Gustavo.

As cidades inteligentes estão emergindo como um dos principais cenários de aplicação da IA no Brasil. Em 2025, espera-se que iniciativas como monitoramento em tempo real, muralhas digitais e semáforos inteligentes se tornem cada vez mais comuns. O objetivo é melhorar a segurança pública e também otimizar a gestão urbana, oferecendo opções integradas que auxiliam na identificação de infrações, responder rapidamente a emergências e monitorar fluxos de trânsito. O uso da IA em smart cities reforça a conexão entre tecnologia e qualidade de vida, criando espaços urbanos mais eficientes e resilientes.

As inovações impulsionadas pela IA estão remodelando o setor de segurança no Brasil, abrangendo desde soluções patrimoniais até a otimização do varejo. Tecnologias como o reconhecimento facial, as mídias digitais e os sistemas inteligentes demonstram o potencial da IA em criar ambientes mais seguros e eficientes. "Desse modo o país avança na adoção de recursos que atendem às demandas do presente e se preparam para um futuro ainda mais conectado e protegido", conclui Maciel.