A Alorica Inc., líder global em experiência do cliente (CX), com foco digital e em tecnologia, está comemorando um marco significativo: todos os nove países onde a Alorica opera na América Latina e no Caribe foram certificados como Great Place to Work® com base na opinião e experiência dos funcionários em cinco áreas fundamentais: credibilidade, respeito, justiça, orgulho e companheirismo. Esse marco inclui na lista de certificações Jamaica, Uruguai, República Dominicana e Paraguai, a mais nova unidade da Alorica, inaugurada em 2024. Além do reconhecimento das Filipinas pelo terceiro ano consecutivo, esta também é a quarta certificação consecutiva de Great Place to Work® da Alorica na Guatemala, bem como a segunda na Colômbia, Honduras, México e Panamá. Mais de 11.400 funcionários participaram da pesquisa conduzida pelo instituto Great Place to Work®, autoridade global em cultura organizacional, experiência do colaborador e práticas de liderança que garantem melhores resultados, retenção e inovação.

"Essa conquista diz muito sobre nossa abordagem centrada nas pessoas", disse Mike Clifton, co-CEO da Alorica. "Inovar com tecnologias de ponta começa com o empoderamento de nossos colaboradores, e o feedback positivo de nossas equipes reflete a cultura vibrante que construímos. Esse reconhecimento nos motiva a continuar fornecendo o melhor para nossos funcionários, clientes e comunidades".

"Nossa visão de crescimento sustentável está fundamentada no investimento em nossos funcionários", disse Max Schwendner, co-CEO da Alorica. "A paixão deles impulsiona nosso progresso enquanto continuamos a estabelecer novos padrões de excelência. Ver nossas equipes serem reconhecidas como a base de nosso sucesso é extremamente gratificante".

Em 2024, a Alorica alcançou marcos importantes na América Latina e no Caribe, reforçando seu compromisso em criar um ambiente de trabalho inclusivo, onde os funcionários prosperam e impulsionam o sucesso dos negócios. A empresa expandiu sua presença regional ao iniciar operações no Paraguai, empregando atualmente mais de 600 colaboradores. O crescimento da força de trabalho teve um aumento de quase 3.500 agentes, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. A Alorica também deu prioridade ao avanço na carreira, promovendo mais de 1.000 funcionários e preenchendo 89% dos cargos de liderança internamente. Refletindo seu forte foco na satisfação dos funcionários, a empresa alcançou um impressionante eNPS de 92%, superando amplamente os padrões do setor.

"Nossos colaboradores são o coração da cultura e do desempenho da Alorica", disse Jose Ramirez, presidente da Alorica para América Latina e Caribe. "Quando eles se sentem valorizados e empoderados, promovem nosso sucesso, não apenas nos negócios, mas também no desenvolvimento das comunidades. Essa certificação em toda a região reflete a cultura de apoio que construímos como uma equipe unificada de 21.000 funcionários em nove países, e é essa base que alimenta nosso crescimento contínuo e impacto positivo".

Sobre a Alorica

A Alorica é líder global na criação e implementação de experiências de atendimento ao cliente (CX) impulsionadas por tecnologia em grande escala. Como parceira estratégica de CX, oferecemos uma combinação de tecnologia de ponta, expertise em serviços gerenciados e uma abordagem digital e focada no ser humano. Com mais de 100.000 especialistas em 17 países, incluindo agentes, tecnólogos e solucionadores, capacitamos marcas do mundo todo com as interações personalizadas que os clientes desejam. Por meio de nosso portfólio multifacetado de tecnologias e de um investimento anual em inovação digital que cresce 150% anualmente, nossos clientes têm acesso a tecnologias inovadoras e resultados transformadores, como um aumento de 120% no engajamento, mais de 45% nos contatos e 20% de economia nos custos. Com uma trajetória comprovada de mais de 25 anos oferecendo desempenho de excelência, a Alorica alcançou índices de satisfação de clientes e colaboradores de nível mundial, gerando lealdade duradoura. Para saber mais, acesse www.alorica.com.

