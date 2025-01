Marvin lança ferramenta de IA para captação de recursos

A Marvin, serviço de criação de AI MVP’s por assinatura, anunciou nesta segunda-feira (20) o lançamento de um agente de inteligência artificial voltado para a escrita de projetos de captação de recursos. Segundo Fabio Sakata, CEO da empresa, a ferramenta foi desenvolvida para auxiliar na submissão de propostas para instituições como BNDES, FINEP e FAPESP.

Tecnologia e funcionamento

O sistema desenvolvido pela Marvin processa as diretrizes específicas de cada instituição de fomento e organiza as informações fornecidas pela empresa. "Nossa tecnologia atua como um assistente especializado, mas o papel do profissional responsável pelo projeto continua sendo crucial para a análise estratégica", destaca Marcio Nakamura, diretor de tecnologia da empresa.

Contexto do ecossistema de startups

De acordo com o relatório "Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2024" da Associação Brasileira de Startups (ABStartups):

• 41,9% das startups no Brasil foram fundadas a partir de 2020;

• 45,4% estão em fase de tração ou escala, indicando um ecossistema em crescimento e amadurecimento.

Desafios do Setor

Conforme a Agência Sebrae de Notícias, as startups brasileiras enfrentam desafios significativos relacionados à adaptação tecnológica e à concorrência crescente, exigindo dos empreendedores maior adaptabilidade e resiliência para superar obstáculos operacionais.

Perspectivas Futuras

A proposta da Marvin indica um movimento de incorporação de tecnologias de inteligência artificial em serviços financeiros, refletindo tendências mais amplas de digitalização e otimização de processos de negócios. Ao propor uma sistemática automatizada de análise de projetos, a ferramenta pode representar um instrumento de potencial impacto no ecossistema de inovação e empreendedorismo.

Os interessados podem obter mais informações sobre a ferramenta no site da empresa (marvin.app.br).

Website: https://marvin.app.br