Brasil movimenta R$ 48 bilhões anuais no mercado de estética

O setor de estética no Brasil continua crescendo, impulsionado pela busca por bem-estar e autoestima. Segundo a Euromonitor International, o país ocupa a quarta posição no ranking global de mercados de beleza e cuidados pessoais, atrás de Estados Unidos, China e Japão, sendo o maior da América Latina. Em 2018, o setor já movimentava R$ 45 bilhões, com previsões de crescimento para 2023.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) estima que o Brasil realize mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos por ano, reforçando sua relevância econômica. A alta demanda também reflete a ampliação do público interessado em tratamentos estéticos, incluindo mulheres e homens.

A importância da formação profissional

Em um mercado competitivo, a qualificação técnica é essencial para atender às exigências dos consumidores. A pós-graduação em estética é uma das ferramentas mais buscadas por profissionais que desejam se destacar. A Dra. Franciely Follmann, especialista na área, destaca que a formação avançada vai além do conteúdo teórico, oferecendo mentorias práticas que auxiliam na aplicação direta do aprendizado.

"Receber orientação de profissionais experientes durante as mentorias transforma a maneira como os alunos aplicam o conhecimento na prática. Essa combinação de teoria e vivência prática é um diferencial para quem deseja atuar em um mercado tão dinâmico", explica a Dra. Follmann.

Tendências e demandas no mercado de estética

O mercado de estética tem mostrado grande diversificação, especialmente com o aumento da procura por procedimentos minimamente invasivos, como o botox, que conta com cerca de 400 mil aplicações anuais no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Estética. Além disso, a evolução de tecnologias garante tratamentos mais eficientes e seguros, atraindo cada vez mais adeptos.

"A adoção de tecnologias avançadas e certificadas é essencial para oferecer serviços de qualidade e acompanhar as tendências do setor", destaca Follmann.

Oportunidades de crescimento

Com o setor em expansão, cresce também a necessidade de profissionais qualificados. Para a Dra. Follmann, o foco em atualização constante é essencial para quem deseja construir uma carreira sólida na área.

"Os profissionais que investem em capacitação têm melhores chances de se destacar, pois estão aptos a atender às demandas de um público diversificado e em busca de serviços personalizados", afirma.

Um mercado em constante transformação

A indústria estética brasileira reflete o desejo crescente por inovação e qualidade. A formação profissional é o pilar para atender às exigências deste mercado em crescimento, permitindo que especialistas acompanhem as tendências e ofereçam soluções que aliam segurança e eficiência.

