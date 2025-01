A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, anunciou um acordo com a Carrix, a maior operadora independente de terminais marítimos e ferroviários do mundo, para melhorar as operações portuárias globais da Carrix com o conjunto avançado da plataforma de tecnologia de IA das Coisas (AIoT) da HCLTech.

A HCLTech aproveitará sua experiência em automação, AIoT e Vision AI para unificar as várias ferramentas de gerenciamento de terminais da Carrix em um sistema otimizado para ajudar a atingir seu objetivo de implementar uma abordagem escalável e alimentada por IA para operações portuárias seguras e protegidas. A plataforma AIoT integrada aprimorará a tomada de decisões, simplificará os processos de conformidade e melhorará o desempenho operacional geral nos portos de transporte da Carrix.

A plataforma de tecnologia avançada de AIoT VisionX AI Edge se integraráàrede de câmeras, sistemas de gerenciamento de frota de veículos e sensores da Carrix para gerar insights acionáveis com painéis em tempo real. Como resultado, esses insights baseados em IA melhorarão a segurança do trabalhador, a consciência situacional, a otimização do fluxo de trabalho do processo, o aprimoramento da produtividade e o monitoramento da integridade dos ativos, permitindo maior eficiência operacional e oportunidade de crescimento contínuo dos negócios em seus portos globais.

“À medida que avançamos em nossa jornada de transformação digital, estamos confiantes de que as capacidades de IA da HCLTech, sua abordagem centrada no cliente e seu ecossistema de parceiros nos ajudarão a alcançar o resultado desejado de melhorar a segurança e a eficiência de nossas operações portuárias”, disse Jim Downing, CIO da Carrix.

“Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Carrix para ajudar a modernizar sua rede global de portos e alcançar padrões mais elevados de segurança, conformidade e eficiência”, disse Ajay Bahl, diretor de Crescimento, Américas, MEGA Industries, HCLTech. “Esperamos trabalhar ao lado da Carrix enquanto ela aproveita a IA para transformar suas operações comerciais internacionais”.

Essa implementação será feita inicialmente nos portos de transporte da Carrix no México, com oportunidade de expansão para mais portos localizados nas Américas do Norte e do Sul.

