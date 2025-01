Com um ecossistema de pagamentos em tempo real acelerado pela adoção do Pix, o Brasil projeta o maior crescimento em fraudes de pagamentos em tempo real no mundo. Assim, as perdas com o golpe do Pix, termo adotado no país, podem chegar a US$ 1,937 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões) até 2028. Os dados são do mais recente relatório Scamscope, desenvolvido pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), empresa de inovação em pagamentos globais, em parceria com a GlobalData, companhia especializada em análise e dados mundiais.

Em comparação, o prejuízo para instituições financeiras e consumidores brasileiros com fraudes de pagamentos em tempo real atingiu US$ 379,7 milhões (mais de R$ 2,2 bilhões) em 2023, o que indica um aumento de quase 40% neste tipo de golpe até 2028. Outro ponto de atenção é que 94% das perdas no período devem ocorrer por meio de pagamentos em tempo real, enquanto em 2023 o percentual era de 92%.

Para chegar a esses dados, o relatório Scamscope analisou os seis principais mercados de pagamentos em tempo real do mundo: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Austrália e Emirados Árabes Unidos. Somado, o rombo com fraudes de pagamentos em tempo real nesses países deve ultrapassar os US$ 7,6 bilhões (mais de R$ 44 bilhões), também até 2028. Estima-se ainda que as perdas nas nações avaliadas registrem uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 12% no período 2023-2028, sendo 80% proveniente de transferências instantâneas, como o Pix.

Nas fraudes de pagamentos em tempo real, os golpistas entram em contato com a vítima por meio de engenharia social em redes de mídia social, por telefone ou aplicativo de mensagens. Depois, enganam os indivíduos e se aproveitam da confiança para que eles transfiram dinheiro voluntariamente. Essa manipulação torna este tipo de fraude particularmente difícil de detectar, pois a transação parece legítima e contorna os sistemas e controles tradicionais de detecção de fraude das instituições financeiras.

“À medida que a rápida adoção global de pagamentos em tempo real transforma a agilidade que o dinheiro se movimenta, permitindo transações mais acessíveis e maior inclusão financeira, os golpistas exploram esse caráter imediato para roubar fundos antes que possam ser rastreados. Nesse contexto, a educação do consumidor é um elemento essencial na luta contra a fraude por pagamentos em tempo real”, analisa o Head para o Brasil da ACI Worldwide, Vlademir Santos.

Compra, investimento e pagamentos antecipados são principais formas de golpes no Brasil

No que diz respeitoàforma como os brasileiros sofrem mais golpes, compra (22%), investimento (21%) e pagamentos antecipados (17%) são as principais. Nos golpes de compra, a vítima geralmente é levada a fazer uma transferência para comprar um produto, porém ele não existe e/ou não será entregue. Já nos de investimento, o consumidor costuma ser orientado a investir em um produto ou uma empresa, sem haver retorno posterior de lucros. Por fim, nos golpes de pagamentos antecipados, a vítima faz a transferência como um pagamento adiantado por um produto ou serviço que costuma utilizar, no entanto, a quantia é destinada para uma conta falsa.

O Head da ACI no Brasil explica que, além dos golpes de compras e investimentos, que tiveram o maior crescimento, o aumento da fraude de contas chama a atenção, com os golpistas enviando o que parecem ser solicitações de pagamento genuínas de empresas confiáveis, como provedores de serviços de telefonia móvel ou televisão.

“Para fraudar contas, os golpistas geralmente usam descontos falsos ou datas de vencimento urgentes para levar os consumidores a fazer transferências espontâneas. Isso, mais uma vez, reforça o papel crítico da educação do consumidor, visando encorajar os indivíduos a analisar bem antes de prosseguir com uma transação”, alerta Vlademir Santos.

Papel da IA no combate dos golpes do Pix

Conforme os consumidores são vítimas de fraudes por pagamentos em tempo real, as instituições financeiras ficam expostas a um desgaste significativo na confiança dos clientes. O relatório Scamscope revela que uma em quatro vítimas deixarão sua instituição financeira atual e cerca de 20% fecharão suas contas sem abrir novas. Em resposta aos golpes do Pix, as autoridades financeiras brasileiras introduziram várias medidas destinadas a prevenir esses crimes, como limites de transferência, monitoramento comportamental e verificação de dispositivos e compartilhamento de dados entre instituições.

Para o Head de Inteligência de Pagamentos e Soluções de Risco da ACI Worldwide, Cleber Martins, os sistemas de gestão de fraudes baseados em inteligência artificial (IA) podem ajudar a analisar dados de transações, sinalizar suspeitas e facilitar a colaboração em tempo real com outros bancos.

“A rápida evolução e adoção da IA é uma faca de dois gumes, tanto para permitir crimes financeiros sofisticados quanto para fortalecer as defesas contra eles. Os golpistas estão usando a IA para aumentar a confiança a níveis sem precedentes, automatizando ataques e conduzindo técnicas de engenharia social mais eficazes. Dessa forma, o aumento das fraudes via pagamentos em tempo real exige uma defesa coordenada entre setores para compartilhar inteligência de resposta. A mais nova geração de AI promove uma nova forma colaboração em tempo-real, mais intellignte e sem expor nenhum dado sensível ou confidencial, assim as redes fraudulentas podem ser desmanteladas e, uma vez que os bancos passem a adotar esta nova tecnologia, meios de pagamento como PIX se tornarão os mais seguros para bancos, empresas e consumidores”, conclui Martins.

Valor das perdas totais com golpes de pagamentos em tempo real por país até 2028, em ordem alfabética:

Austrália: US$ 1.172 milhão

Brasil: US$ 1.937 bilhão

Emirados Árabes Unidos: US$ 30 milhões

EUA: US$ 3.083 milhões

Índia: US$ 601 milhões

Reino Unido: US$ 811 milhões

CAGR do valor das perdas totais com golpes de pagamentos em tempo real no período 2023-2028, em ordem alfabética:

Austrália: 8%

Brasil: 38%

Emirados Árabes Unidos: 30%

EUA: 7%

Índia: 6%

Reino Unido: 7%

Porcentagem das perdas com golpes de pagamentos em tempo real por país até 2028, em ordem alfabética:

Austrália: 88%

Brasil: 94%

Emirados Árabes Unidos: 90%

EUA: 67%

Índia: 88%

Reino Unido: 79%

Metodologia

Os seis países mencionados no estudo foram selecionados por alguns motivos: Índia e Brasil como os maiores mercados de pagamentos em tempo real do mundo; os demais, em parte, por razão de alguns desenvolvimentos importantes na forma como combatem as fraudes de pagamentos em tempo real.

A ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) é uma empresa de inovação em tecnologia de pagamentos globais. Suas soluções de software impulsionam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real para que bancos, cobradores e comerciantes possam crescer, ao mesmo tempo em que modernizam continuamente suas infraestruturas de pagamento de forma simples e segura. Com quase 50 anos de trajetória, a ACI combina a pegada global com uma presença local, oferecendo experiências de pagamento aprimoradas para ficaràfrente dos desafios e das oportunidades deste setor em constante mudança.

Atualmente, a empresa viabiliza 25 esquemas de pagamentos em tempo real nacionais e pan-regionais em seis continentes - incluindo nove infraestruturas centrais. Assim, atinge cerca de 1,8 bilhão de pessoas servidas por diversas organizações ao redor do globo.

A GlobalData foi formada em 2016, após a consolidação de vários fornecedores de dados e análises bem estabelecidos, com uma herança que remonta a mais de 50 anos. Hoje, é uma empresa líder em serviços de informação, com milhares de clientes que confiam em seus serviços para obter inteligência segura, oportuna e acionável. Suas soluções são projetadas para fornecer uma vantagem diária aos profissionais de corporações, instituições financeiras, serviços profissionais e agências governamentais.

Logo, a parceria entre as empresas implica em capilaridade para a realização de pesquisas profundas e consistentes.

