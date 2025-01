A DriveWealth, uma plataforma líder em tecnologia financeira que oferece corretagem como um serviço, revelou hoje sua parceria com a Moment Technology Inc. (“Moment”) para expandir sua oferta de classe de ativos de renda fixa. Este empreendimento representa um grande passo para a ampliação do acesso de investidores do varejo ao mercado de títulos, eliminando o limite mínimo atual de investimento de US$ 200.000 de muitos títulos internacionais.

Por meio de seu conjunto de APIs, a DriveWealth simplifica e acelera o processo de integração de seus parceiros, permitindo que implementem recursos de investimento em títulos de forma rápida e contínua. Esta oferta de renda fixa está oficialmente disponível na plataforma BTG Pactual US Capital LLC, uma subsidiária do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. A DriveWealth é a primeira plataforma a oferecer uma solução de API totalmente integrada e consistente em ações, renda fixa e fundos mútuos internacionais.

“Na DriveWealth, estamos empenhados em capacitar nossos parceiros com soluções inovadoras e integradas que tornem o investimento mais simples e mais acessível”, disse Michael Blaugrund, CEO da DriveWealth. “Nossa parceria com a Moment é uma referência importante na expansão do acesso aos mercados de renda fixa que nos permite oferecer uma API consolidada que integra ações, títulos e outras classes de ativos. A DriveWealth foi pioneira em eliminar as barreiras ao investimento desde o primeiro dia — como com ações fracionárias em 2015 — e esta parceria é uma extensão natural desse legado.”

Há algum tempo, os mercados de renda fixa têm sido desafiadores para os investidores de varejo, com mínimos altos e liquidez fragmentada. Embora a maioria dos títulos dos EUA tenha um valor nominal de US$ 1.000, a maioria também tem um valor mínimo de investimento de US$ 10.000 ou até US$ 100.000. Para títulos vendidos sob os termos do Regulamento S, frequentemente alavancados por empresas internacionais, esse mínimo é normalmente de US$ 200.000 ou mais. A DriveWealth soluciona este desafio com a consolidação das fontes de liquidez dos títulos e tornando o investimento em títulos mais acessível.

A empresa pretende manter relações consolidadas com inúmeros corretores de títulos, provedores de liquidez e mercados de liquidez. A plataforma Moment possibilita que estes recursos sejam acessados por meio de uma solução simplificada, oferecendo uma abordagem mais eficiente, transparente e econômica para investimentos em renda fixa.

“Estamos orgulhosos de realizar esta parceria com a DriveWealth para expandir o acesso aos mercados de renda fixa”, disse Dylan Parker, CEO da Moment. “A plataforma da Moment simplifica o acessoàliquidez de títulos, atuando de forma colaborativa para apoiar os esforços da DriveWealth em quebrar barreiras tradicionais e auxiliar os investidores a se envolverem mais facilmente com este mercado, anteriormente negligenciado.”

Fundada em 2012, a plataforma de tecnologia da DriveWealth possibilita que empresas estabelecidas e firmas nativas digitais emergentes forneçam negociação de títulos a seus clientes de forma eficiente e com conformidade.

