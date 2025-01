NOVA YORK, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Equativ, uma empresa global independente de adtech, anunciou hoje grandes atualizações da sua plataforma de curadoria de ponta a ponta, a Equativ Buyer Connect (EBC), agora chamada de Maestro by Equativ, que centraliza o gerenciamento de campanhas programáticas e fornece aos compradores de anúncios acesso direto aos suprimentos de alta qualidade e em escala. Desde o lançamento da sua plataforma de curadoria há quatro anos, a Equativ obteve feedback de mais de 500 agências de mídia (incluindo todas as seis grandes agências de publicidade), editores e curadores de dados - que coletivamente criaram mais de 30.000 deals com curadoria - contribuindo para o refinamento e o lançamento do aprimorado Maestro by Equativ. Essa evolução dá aos curadores maior controle por meio de uma interface otimizada, viabilizando que eles definam critérios precisos para posicionamentos de anúncios, garantindo que as campanhas estejam alinhadas com os padrões de segurança, relevância e sustentabilidade da marca, gerando resultados melhores.

“AgradecemosàEquativ pelo seu apoio na curadoria de inventário das nossas campanhas, levando a um melhor CTR, aumento de visualizações e alcance mais amplo”, disse Sebastián Orduvini, OMG Marketplace Lead, Programmatic. “Isso destaca tanto o impacto do Maestro quanto o compromisso da Equativ com a excelência e a inovação na publicidade.”

Um trecho de mídia que acompanha este anúncio está disponível clicando neste link.

Maestro by Equativ tem um alcance global, incluindo uma integração direta com mais de 70 DSPs e mais de 30 provedores de dados, como LiveRamp, Lotame, IAS e Audigent, e muito mais para maximizar a eficiência da campanha. Sua interface intuitiva e suporte personalizado em 19 países garantem fácil adoção e operação em todo o mundo. Algumas das características expandidas do aprimorado Maestro by Equativ incluem:

Capacidade Avançada de Dados : Integração perfeita de dados first-party, soluções sem cookies, IDs alternativos e suporte a provedores de dados agnósticos para diversos casos de uso, como segmentação e limitação de frequência.

: Integração perfeita de dados first-party, soluções sem cookies, IDs alternativos e suporte a provedores de dados agnósticos para diversos casos de uso, como segmentação e limitação de frequência. Meta Deals para Otimização: Ferramentas avançadas de gestão de deals que viabilizam operações simplificadas e melhores resultados para os compradores finais.

Ferramentas avançadas de gestão de deals que viabilizam operações simplificadas e melhores resultados para os compradores finais. Ativação de Campanha: Os curadores têm a capacidade de executar deals diretos com o uso do inventário premium da Equativ.



Além disso, novos recursos do legado de experiência da Sharethrough serão lançados em um futuro próximo:

Aprimoramentos Criativos : Soluções criativas exclusivas e apoiadas por pesquisas, projetadas para aumentar o desempenho e o engajamento.

: Soluções criativas exclusivas e apoiadas por pesquisas, projetadas para aumentar o desempenho e o engajamento. GreenPMPs™: Com um botão de alternância simples e exclusivo, os curadores podem reduzir as emissões das suas campanhas, removendo sites de risco climático com emissões desnecessariamente altas, de acordo com o Scope3.

“Quando desenvolvemos nossa tecnologia de curation de primeira geração em 2020, nosso objetivo era criar valor para compradores e editores de mídia”, disse Parag Vohra, Chief Revenue Officer da Equativ. “Com as mudanças das necessidades do mercado e do cliente, refinamos nossa plataforma de curadoria intuitiva e completa para oferecer aos compradores de anúncios um controle inigualável, permitindo que eles simplifiquem as estratégias omnicanal, aproveitem os dados primários e escalonem as campanhas com mais eficiência, ao mesmo tempo em que apoiam o ecossistema mais amplo.”

“Maestro nos ajuda a alcançar mais usuários e utilizar vários formatos de anúncios, tanto nacional como internacionalmente”, disse Piotr Wiktor, Head of Programmatic Trading & Partnerships da IPG Mediabrands. “As opções de teste da plataforma nos permitem alocar melhor os orçamentos dos clientes e, comparando o desempenho por meio de nosso DSP, escolhemos plataformas com o melhor ROI. As soluções da Equativ muitas vezes superam às soluções dos concorrentes e sempre ficamos satisfeitos com o apoio deles, que ajudam os nossos negócios a crescer na direção certa.”

“A Equativ tem sido fantástica, fornecendo treinamento e suporte inestimáveis”, disse Alyssa Allen, Vice-Presidente de Operações Comerciais da Frameplay. “Eles nos ajudaram a ativar campanhas de marca in-game por uma fração dos custos tradicionais, alcançando públicos altamente engajados.”

Para mais informações sobre Maestro by Equativ, visite o nosso site aqui.

Sobre a Equativ

A Equativ, uma plataforma de anúncios independente líder, oferece escala e simplicidade para a publicidade digital. Após sua recente fusão com a Sharethrough e a aquisição da Kamino Retail, anunciantes, proprietários de mídia e parceiros de tecnologia passaram a confiar nos serviços e tecnologia avançados de SSP, curadoria e mídia de varejo da Equativ para alcançar o máximo dos resultados dos negócios. Com foco no vídeo programático, CTV e soluções baseadas em dados focados na privacidade, a Equativ viabiliza que os clientes sejam ativados em todo o ecossistema digital e protejam a privacidade do consumidor. A experiência global da empresa também é apoiada por uma equipe de mais de 750 funcionários em 19 países. Com sedes em Paris e Nova York, as equipes internacionais da Equativ se dedicam a cumprir a promessa de adtech, garantindo trocas de valor justo em todo o ecossistema. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

