Grupo Guanabara é o novo patrocinador do Museu do Flamengo

O Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados do setor de transporte coletivo , é o novo patrocinador oficial do Museu Flamengo (Gávea - RJ). A parceria estratégica pretende contribuir para a preservação da memória cultural e esportiva nacionais, em um movimento que reforça o compromisso também com a agenda ESG. A iniciativa marca um momento significativo na história do futebol brasileiro, unindo dois importantes pilares da sociedade carioca: o transporte coletivo e o esporte mais popular do país.





Assim como o grupo Guanabara, que foi fundado no Rio e depois tornou-se nacional, o Clube de Regatas do Flamengo, hoje, não é mais um time de futebol carioca e, sim, um patrimônio da cultura esportiva brasileira. Possui 433 embaixadas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que são locais onde torcedores reúnem-se para encontros. O Flamengo possui um engajamento de 60 milhões de torcedores na soma de todas suas redes sociais.





"O futebol, assim como o transporte coletivo, é um elemento fundamental na construção da identidade cultural brasileira, conectando pessoas de diferentes classes sociais e regiões criando laços de identidade cultural únicos", destaca Letícia Pineschi, diretora de marketing do Grupo Guanabara. "Nossa participação neste projeto reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e cultural", finaliza.





Benefícios para a Sociedade





Como parte do acordo, clientes do Grupo Guanabara terão acesso privilegiado aos eventos do museu e encontros especiais da Nação Rubro-Negra, fortalecendo ainda mais o vínculo entre a empresa de transportes e a comunidade. O Museu Flamengo, que guarda a rica história do clube mais popular do Brasil, ganhará novo impulso com este patrocínio. A parceria permitirá a ampliação das atividades do museu e o desenvolvimento de novos projetos que celebram a conexão entre o futebol e a sociedade brasileira.





"Esta parceria com o Grupo Guanabara representa um marco importante para o Flamengo e nosso museu. É uma união que vai além do aspecto comercial, pois conecta duas instituições que fazem parte do dia a dia do povo carioca e brasileiro. Com este apoio, poderemos ampliar ainda mais o acesso à rica história do clube e proporcionar uma experiência única aos nossos torcedores", explica Nathalia Torres, gerente de operações de Museus Esportivos Mude Brasil, celebrando a nova parceria. Segundo a executiva, a empresa já é reconhecida por parcerias anteriores no transporte das categorias profissional, de base e educativa e "associar a marca do museu à Guanabara é um grande prazer já que sabemos da seriedade do grupo sempre em manter excelentes profissionais e uma frota moderna e segura. Excelente oportunidade para criar benefícios para nossos torcedores e garantir a preservação histórica do clube", finaliza.





Sobre o Grupo Guanabara - Trata-se de uma das maiores empresas de transporte coletivo do Brasil, reconhecida por seu compromisso com a mobilidade urbana sustentável e desenvolvimento social. Com esta parceria, a empresa reafirma seu papel como agente de transformação social, contribuindo para a preservação da memória esportiva nacional. O Grupo é responsável por mais de 2 mil linhas de ônibus no país.

Website: http://www.viajeguanabara.com.br