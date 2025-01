O HCL Group, um conglomerado com liderança internacional, e a UpLink, a iniciativa de inovação em estágio inicial do Fórum Econômico Mundial, anunciaram os vencedores do 'Tackling Water Pollution Challenge' (Enfrentando o Desfio da Poluição da Água'), o terceiro de uma série de cinco desafios sob a Iniciativa de Inovação Aquapreneur de cinco anos e CHF 15 milhões lançada pelo HCL Group. O anúncio marca um passo significativo na missão contínua de enfrentar os desafios mundiais da água mediante inovação e empreendedorismo inovadores.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, announces the winners of ‘Tackling Water Pollution Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos. (Photo: Business Wire)

Após avaliar mais de 270 inscrições de cerca de 60 nações, 10 funcionários da Aquapreneur de 9 países foram escolhidos por suas soluções inovadoras no setor de água doce. Os vencedores deste ano, denominados "UpLink Top Innovators and Aquapreneurs", refletem um conjunto diversificado de conhecimentos que demonstram o potencial transformador da inovação no combateàpoluição da água ao redor do mundo. Os vencedores irão dividir um prêmio financeiro de um total de CHF 1,75 milhão, permitindo que dimensionem suas iniciativas e ampliem seu impacto. Além do financiamento, os vencedores também terão acesso a recursos exclusivos, mentoria e redes mundiais fornecidas pelo HCL Group e pela UpLink.

O 'Tackling Water Pollution Challenge' foi dedicado a enfrentar problemas de água doce em todo o mundo, com foco especial no combateàpoluição da água. As soluções apresentadas pelos vencedores incluíram avanços de ponta em sistemas de filtragem, tratamento de águas residuais, reuso industrial da água e tecnologias de monitoramento da qualidade da água.

Destacando o papel da Iniciativa de Inovação Aquapreneur no combate aos desafios referentesàágua doce, Roshni Nadar Malhotra,Presidente do HCL Group,disse: "A escassez de água e a poluição são ameaças existenciaisàhumanidade eàbiodiversidade. A iniciaitiva de inovação Aquapreneur lançada há alguns anos visa descobrir e dar suporte às startups e empresas emergentes mais inovadoras que lidam com os problemas hídricos mais urgentes do mundo. As 20 startups pioneiras, vencedoras dos dois anos anteriores, obtiveram coletivamente um imenso sucesso. Apenas em 2024, ajudaram a poupar mais de 12 bilhões de litros de água, o equivalente a toda a pegada hídrica da Suíça a cada ano. Também trataram 3 bilhões de litros de águas residuais. A subvenção proporcionada pelo HCL permitiu que se expandissem a novos mercados, implementassem projetos piloto, aumentassem a contagem de clientes e aumentassem a produção e as operações. Essas 20 startups arrecadaram US$ 70 milhões em financiamento desde que aderiramàiniciativa. Então, parabéns a todos os dez vencedores deste ano. Já estou na expectativa de retornar a Davos no próximo ano para compartilhar seus sucessos!"

Olivier Schwab, Diretor Geral do Fórum Econômico Mundial acrescentou,"À medida que os desafios hídricos se tornam mais urgentes, o compromisso contínuo do HCL Group e da UpLink ressalta a necessidade de inovação colaborativa para proteger os ecossistemas de água doce. A iniciativa não está apenas impulsionando soluções imediatas, investimentos e parcerias multissetoriais, mas também está abrindo caminho para um futuro sustentável onde água limpa e acessível seja uma realidade para todos. Ao apoiar soluções ousadas e escaláveis, estamos dando uma contribuição crucial para enfrentar um dos desafios mundiais mais significativos de nosso tempo. A cooperação entre o HCL Group e a UpLink continua definindo uma referência internacional sobre como a inovação pode impulsionar mudanças duradouras e em larga escala."

A poluição da água é um desafio mundial, com cerca de 80% das águas residuais não tratadas do mundo sendo lançadas em rios, lagos e oceanos. Isto leva a 485.000 mortes prematuras todos os anos ao redor do mundo e custaàeconomia mundial US$ 260 bilhões por ano. O desafio da poluição da água se intensificaàmedida que os países se industrializam, com a contaminação química de fontes de água doce sendo proeminente em todas as economias industriais. Isto inclui o aumento de microplásticos e PFAS (substâncias alquílicas perfluoradas e polifluoradas), também conhecidas como produtos químicos perenes no abastecimento de água, colocando em risco a saúde pública.

Vencedores do Desafio de CombateàPoluição da Água de 2025

Aquagga, EUA, com foco na eliminação inovadora de PFAS usando sua tecnologia de Tratamento Alcalino Hidrotérmico (HALT) para remediação ambiental e tratamento de águas residuais.

com foco na eliminação inovadora de PFAS usando sua tecnologia de Tratamento Alcalino Hidrotérmico (HALT) para remediação ambiental e tratamento de águas residuais. Digital Paani, Índia, se concentra em aprimorar a excelência operacional no tratamento de água, ao enfrentar a escassez e a poluição da água mediante soluções escaláveis ??em áreas com poucos recursos.

se concentra em aprimorar a excelência operacional no tratamento de água, ao enfrentar a escassez e a poluição da água mediante soluções escaláveis ??em áreas com poucos recursos. Fluidion, França, promove a inteligência hídrica com soluções inovadoras de amostragem que monitoram a poluição e a qualidade da água em ambientes urbanos, naturais e industriais.

promove a inteligência hídrica com soluções inovadoras de amostragem que monitoram a poluição e a qualidade da água em ambientes urbanos, naturais e industriais. FREDsense, Canadá, oferece soluções de testes de qualidade da água em laboratório de campo, que capacitam empresas de serviços públicos e consultores ambientais com dados precisos e em tempo real para uma gestão eficaz da água.

oferece soluções de testes de qualidade da água em laboratório de campo, que capacitam empresas de serviços públicos e consultores ambientais com dados precisos e em tempo real para uma gestão eficaz da água. Fungi Life, Colômbia, usa biotecnologia fúngica para criar ingredientes sustentáveis, visando zero emissão líquida através da revalorização de resíduos agroindustriais para sustentabilidade ambiental.

usa biotecnologia fúngica para criar ingredientes sustentáveis, visando zero emissão líquida através da revalorização de resíduos agroindustriais para sustentabilidade ambiental. Mimbly, Suécia, otimiza recursos hídricos no setor de lavanderia por meio de soluções inovadoras de reciclagem e filtragem, promovendo a sustentabilidade com tecnologias avançadas de economia de água.

otimiza recursos hídricos no setor de lavanderia por meio de soluções inovadoras de reciclagem e filtragem, promovendo a sustentabilidade com tecnologias avançadas de economia de água. Oxyle, Suíça, oferece uma solução econômica e sustentável para a contaminação por PFAS, ao eliminar totalmente os PFAS da água, capacitando empresas de remediação industrial e ambiental a lidar com a contaminação de modo eficaz.

oferece uma solução econômica e sustentável para a contaminação por PFAS, ao eliminar totalmente os PFAS da água, capacitando empresas de remediação industrial e ambiental a lidar com a contaminação de modo eficaz. SENTRY, Canadá, é uma plataforma de monitoramento de atividade biológica e qualidade da água que usa tecnologia exclusiva de sensor de bioeletrodo para monitorar o desempenho microbiano em tempo real em sistemas de tratamento de águas residuais.

é uma plataforma de monitoramento de atividade biológica e qualidade da água que usa tecnologia exclusiva de sensor de bioeletrodo para monitorar o desempenho microbiano em tempo real em sistemas de tratamento de águas residuais. Syrinx, Austrália, oferece soluções inovadoras de tratamento de água com seu 'Wetland-in-a-Box'® (EnPhytoBox) baseado na natureza, que enfrenta a poluição da água e aumenta a resiliência climática, sobretudo na agricultura.

oferece soluções inovadoras de tratamento de água com seu 'Wetland-in-a-Box'® (EnPhytoBox) baseado na natureza, que enfrenta a poluição da água e aumenta a resiliência climática, sobretudo na agricultura. WASE, Reino Unido, trata águas residuais industriais no local, ajudando os clientes a cumprir regulamentações, maximizar a geração de bioenergia e descarbonizar as demandas de energia térmica mediante soluções sustentáveis ??e economicamente viáveis.

Além dos prêmios financeiros, os vencedores terão a oportunidade de participar de eventos e projetos liderados pelo Fórum Econômico Mundial e seus parceiros. Estas oportunidades darão suporte inestimável para ampliar seus empreendimentos, garantindo soluções sustentáveis ??e impactantes diante dos desafios hídricos.

Desde sua criação, a Iniciativa de Inovação Aquapreneur fez um progresso notável ao enfrentar os desafios mundiais da água doce. Este financiamento permitiu que os vencedores inovassem, ampliassem a produção e se expandissem a novos mercados. A iniciativa também impulsionou o progresso na conservação de água, tratamento de águas residuais, redução de emissões de gases de efeito estufa e criação de empregos. Até o momento, os principais inovadores arrecadaram cumulativamente mais de US$ 70 milhões em financiamento para expandir suas inovações.

A cooperação contínua do HCL Group e da UpLink ressalta seu compromisso compartilhado com a sustentabilidade e a inovação, abrindo caminho para um futuro em que os recursos de água doce são administrados de modo responsável e eficaz.

Sobre a UpLink

A UpLink é a iniciativa de inovação em estágio inicial do Fórum Econômico Mundial que cria ecossistemas para permitir que empreendedores iniciantes e motivados por propósitos ampliem seus negócios para os mercados e economias, sendo essenciais para um futuro equitativo, positivo para a natureza e com zero emissão líquida.

Buscando inovações mediante uma estrutura de competição conhecida como desafios de inovação, a UpLink realizou mais de 50 desafios até o momento e selecionou mais de 500 empreendedores em estágio inicial com soluções inovadoras em áreas crucias de metas de desenvolvimento sustentável, incluindo água doce, saúde, alimentos, oceano, plásticos, educação, clima e muito mais.

Sobre o HCL Group:

Fundado em 1976 como uma das startups de garagem de TI originais da Índia, o HCL Group é pioneiro da computação moderna com muitas estreias em seu crédito, incluindo a introdução do computador baseado em microprocessador de 8 bits em 1978, bem antes de seus pares internacionais. Hoje, o HCL Group tem presença em diversos setores que incluem tecnologia, saúde e soluções de gestão de talentos, abrangendo três empresas: HCL Infosystems, HCLTech e HCL Healthcare. A empresa gera receitas anuais de mais de US$ 13,8 bilhões com 220.000 funcionários operando em 60 países. Para mais informação, acesse www.hcl.com

