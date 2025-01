A McAfee, líder mundial em proteção on-line, anunciou hoje que foi reconhecida pela AV-Comparatives com o prêmio “Real-World Protection Gold Award” e o prêmio “Best Overall Speed Gold Award”. Essas honrarias destacam a capacidade inigualável da McAfee de oferecer aos consumidores proteção de primeira linha contra malware e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho do PC, conforme demonstrado nos resultados do teste de 2024 da AV-Comparatives.

A McAfee foi um dos seis fornecedores que obtiveram os melhores resultados gerais nos testes de proteção no mundo real de 2024, além de ter sido classificada como a fornecedora com o menor impacto no desempenho de um PC em 2024. Isso significa que, ao substituir a proteção que vem com o sistema operacional do computador, a McAfee pode melhorar o desempenho geral do PC.

Isso é particularmente importante em um momento em que os malfeitores estão utilizando ferramentas em rápida evolução e cada vez mais sofisticadas para atingir as vítimas.

Ao longo do ano, a equipe do AV-Comparatives Lab testa rigorosamente os principais produtos de segurança para o consumidor e os avalia em termos de proteção e impacto no desempenho do PC.

O triunfo da McAfee no Real-World Protection Test (teste de proteção no mundo real) aponta para uma capacidade de oferecer proteção excepcional contra malware em condições on-line cotidianas, conforme testado pela AV-Comparatives. Esse reconhecimento destaca o sucesso da McAfee em oferecer um alto nível de proteção com o mínimo de alarmes falsos. Isso garante que os consumidores estejam protegidos sem o ônus de discernir se algo é prejudicial ou não.

A classificação máxima do McAfee no PC Performance Test (teste de desempenho do PC) reflete sua força, conforme testado pela AV-Comparatives, em oferecer segurança poderosa sem reduzir o desempenho do sistema. Essa métrica essencial se alinha ao foco da McAfee no consumidor em primeiro lugar, garantindo que os consumidores permaneçam protegidos enquanto seus PCs funcionam com eficiência e velocidade máxima.

“É uma honra receber os prêmios de melhor proteção no mundo real e melhor desempenho de um PC”, disse Steve Grobman, diretor de Tecnologia da McAfee. “A análise confiável da AV-Comparatives valida nosso sucesso no desenvolvimento de tecnologias que protegem as pessoas e melhoram o desempenho dos dispositivos. Temos o compromisso de oferecer aos consumidores a educação e as ferramentas necessárias para se manterem seguros on-line, mantendo o rendimento e garantindo que nossa proteção evolua tão rapidamente como o cenário de ameaças.”

Os interessados em proteger a si mesmos e suas famílias on-line com o software de segurança mais bem avaliado deste ano podem fazer o download de um teste grátis do McAfee Total Protection. Isso inclui a premiada tecnologia antimalware da empresa, além de detecção de fraudes, gerenciamento de privacidade social, monitoramento de identidade, VPN segura, gerenciamento de senhas e recursos de navegação segura para uma proteção completa.

A premiada tecnologia antimalware com tecnologia de IA da McAfee está incluída no McAfee Total Protection, McAfee+ Premium, McAfee+ Advanced e McAfee+ Ultimate.

Saiba mais sobre a premiação e o reconhecimento da McAfee pela AV-Comparatives aqui.

